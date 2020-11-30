Мерьем Узерли готова сняться в продолжении сериала "Великолепный век"

В исторической турецкой теленовелле Мерьем Узерли исполнила роль Хюррем-султан – избранницы султана Сулеймана. Работа в "Великолепном веке" подарила актрисе множество профессиональных наград и мировую известность.
Сейчас Узерли живет и работает в Германии. Звезда активно снимается и ждет второго ребенка. На днях в личном микроблоге Мерьем опубликовала любопытный коллаж. На нем она изображена в различных образах. Среди прочих можно увидеть героиню актрисы Хюррем-султан. "Продолжение следует", – подписала пост звезда турецкой картины. Подписчики решили, что Мерьем Узерли намекает на продолжение сериала "Великолепный век".
Позднее знаменитость объяснила, что ее неправильно поняли. Актриса подразумевала будущие роли, которые надеется получить в 2021 году. Впрочем, знаменитость ответит согласием, если турецкие кинематографисты снова позовут ее в картину о султане Сулеймане.
Отметим, что создатели сериала "Великолепный век" сейчас заняты новой исторической драмой. Сериал расскажет о паше Хайреддине Барбароссе. Он был адмиралом османского флота. Барбаросса являлся современником султана Сулеймана поэтому, теоретически, Мерьем Узерли могла бы появиться в ленте в образе Хюррем.
По слухам, главную роль в новой теленовелле исполнит 30-летний Чагатай Улусой. Актер известен за пределами Турции благодаря работе в картине Защитник", права на которую купил Netflix.
Популярные темы форума
Как перестать ненавидеть женщин?
Заниматься любовью при ребенке
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Как понравится грузину?
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!