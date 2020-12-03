Муцениеце увезла детей подальше от побитого Прилучного

Актриса и ее отпрыски отправились на курорт. Агата Муцениеце хвастается снимками в соцсетях.

Предположительно знаменитость улетела на Мальдивы. Агата давно мечтала о поездке, с нетерпением ждала ее. Муцениеце признавалась ранее, что нуждается в смене обстановки.

Звезда кино опубликовала в личном "Инстаграм" фото, созданное в салоне самолета. Актриса позирует вместе с дочкой Мией и сыном Тимофеем.

Между тем отец малышей, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный, выписался из больницы. Бывший муж Агаты Муцениеце был госпитализирован, по слухам, с травмами головы. Якобы знаменитость перенесла операцию. Поговаривают, что артиста избили Калининграде. Сам актер эту информацию не подтвердил.

Весть о госпитализации Прилучного стала резонансной. Поклонников интересовало, при каких обстоятельствах травмировался актер. Журналистам удалось выяснить, что в медицинском учреждении знаменитость навещала новая зазноба – звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Артистка приносила "Мажору" еду.

Вероятно, Агата Муцениеце поспешила увезти детей подальше от Павла Прилучного и шумихи связанной с его травмами. Поговаривают, что лицо актера серьезно повреждено. Не исключено, что артистка не хотела, чтобы отпрыски видели отца побитым.