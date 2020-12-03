Дарья Мороз показала любимого "грузина" в постели

В личном микроблоге звезда показала, кто теперь просыпается и засыпает в ее постели. Дарья Мороз опубликовала снимок, на котором запечатлен ее любимец. "Вот это я понимаю, устроился человек", – подписала фото звезда сериала "Содержанки".
В кадре на белоснежной подушке отдыхает кот актрисы. Питомец заботливо укрыт одеялом.
Отвечая на вопросы подписчиков, Мороз напомнила, что пушистика зовут Сироп. Пользователи Сети назвали питомца знаменитости грузином, видимо, за выдающийся нос.
Кот Дарьи Мороз породы ориентал. Эти питомцы очень дружелюбны, они очень привязаны к хозяину и не выносят одиночества.
"Какой милый 💕", "Красавчик 🤣", "Какая прелесть... 🐈🐱", "Чудо чудесное!" – отреагировали на фото Сиропа поклонники Мороз.
Отметим, накануне Дарья Мороз сообщила поклонникам о продолжении сериала "Триада". По словам знаменитости, работа над третьей частью уже кипит. В личном "Инстаграм" актриса опубликовала фото с площадки. Знаменитость запечатлена в компании коллег: Любови Аксеновой и Анастасии Калашниковой. Девушки предстают в образах будущих мам.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Вопрос к мужчинам
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Рашка-Парашка
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин