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Сериалы
Дарья Мороз показала любимого

Дарья Мороз показала любимого "грузина" в постели

Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. После развода с режиссером Константином Богомоловым Дарье Мороз приписывали романы с коллегами по цеху, однако на поверку информация всегда оказывалась ложной.
прочитано 435 раз

В личном микроблоге звезда показала, кто теперь просыпается и засыпает в ее постели. Дарья Мороз опубликовала снимок, на котором запечатлен ее любимец. "Вот это я понимаю, устроился человек", – подписала фото звезда сериала "Содержанки".

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

В кадре на белоснежной подушке отдыхает кот актрисы. Питомец заботливо укрыт одеялом.

Отвечая на вопросы подписчиков, Мороз напомнила, что пушистика зовут Сироп. Пользователи Сети назвали питомца знаменитости грузином, видимо, за выдающийся нос.

Кот Дарьи Мороз породы ориентал. Эти питомцы очень дружелюбны, они очень привязаны к хозяину и не выносят одиночества.

"Какой милый 💕", "Красавчик 🤣", "Какая прелесть... 🐈🐱", "Чудо чудесное!" – отреагировали на фото Сиропа поклонники Мороз.

Отметим, накануне Дарья Мороз сообщила поклонникам о продолжении сериала "Триада". По словам знаменитости, работа над третьей частью уже кипит. В личном "Инстаграм" актриса опубликовала фото с площадки. Знаменитость запечатлена в компании коллег: Любови Аксеновой и Анастасии Калашниковой. Девушки предстают в образах будущих мам.

Автор: 3 декабря 2020, 04:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Вернувшаяся Дарья Мороз сразила наповал эффектным видом

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