Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом

В 1980 году целитель и изобретатель Иван Кузнецов получил авторское свидетельство "Способ повышения работоспособности человека и устройство для его осуществления". Этот способ в будущем врачи назовут "игольчатый массаж".
Изобретенный им так называемый "ипликатор" – уникальное приспособление для воздействия на биологически активные точки организма, принцип работы которого основывается на методиках иглоукалывания, акупунктуры, рефлексотерапии и своими корнями уходит историю древнекитайской медицины и индийских йогов.
Нечто подобное теперь есть и у Мороз. "Первый раз было непривычно добровольно ложиться на иголки, казалось, что это экстремальная процедура, – улыбается актриса. – Но сначала пищишь, а уже через 5 минут просто кайфуешь и чувствуешь, как в космос утекают усталость, напряжение и плохое настроение".
Рассказала Дарья и про свой комплект здоровья. "Подушечку – под затылок и шею! Коврик – под спину. Воротниковая зона расслабляется, мозг наполняется кислородом и начинает работать с удвоенной энергией!"
Рекламируемое ею средство для воздействия на рефлексогенные зоны при лечении различных заболеваний – метод нетрадиционный, поэтому рекомендуется перед его использованием проконсультироваться со специалистом. Народ, правда, называет его "аппликатором", что сути не меняет.
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