Пегову сложно узнать после пребывания в клинике "не для простых смертных"

Некоторое время актриса находится в специализированной клинике в Подмосковье. Центр помогает клиентам сбросить лишний вес. Ирина Пегова гостит в заведении вместе с дочкой, 14-летней Татьяной.
По словам знаменитости, в клинике она не только поправляет здоровье, избавляясь от ненужных килограммов. Пегова расслабляется, эмоционально перезагружается, находясь в лесной глуши.
Результатом похудения Ирина похвасталась в личном икроблоге. Актриса опубликовала фото, созданное в холле ценра. Знаменитость позирует в легинсах и спортивной джемпере.
Подписчики не узнали звезду сериала "Акушерка" на снимке. Ирину перепутали с дочерью-подростком. На постройневшую Пегову посыпались комплименты.
Также пользователи Сети отметили, что пребывание в подмосковной клинике – дорогое удовольствие. "От 21000 в день.....как пенсия в месяц..... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ну понятно.. не для простых смертных так что нам, только наждачкой шлифовать", "я думала, что дочка", "Не узнала тоже! Супер суперская форма! А Содержание бесценно !!!", "Ирочка, выглядишь просто замечательно, просто девочка!!!!" – рассудили пользователи Сети.
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