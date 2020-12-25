Брежнева поддержала затравленную за нездоровую худобу звезду "Кухни"

Актриса сейчас отдыхает на Бали. Мария и ее избранник наслаждаются водами океана и греются под лучами солнца. В личном микроблоге Горбань опубликовала фото с поездки. На свежих кадрах звезда сериала "Кухня" позирует в бикини.
Актрису в буквальном смысле затравили. Марию Горбань распекали за излишнюю худобу. Дескать, знаменитость выглядит нездорово и подает плохой пример. Актрисе пришлось закрыть комментарии к снимку.
Спустя время Мария обратилась к подписчикам личного "Инстаграм". Знаменитость отметила, что могла бы навсегда закрыть комментарии на своей странице, однако ей жалко злопыхателей. "Где же теперь великие писюльки будут самоутверждаться и высказываться о моей худобе..." – отметила Горбань.
По словам звезды сериала "Кухня", неприятные вещи ей чаще всего пишут зрелые мужчины и женщины. Артистка отметила, что у недоброжелателей всегда есть время, чтобы дать ей непрошеный совет. Мария Горбань предложила недругам обратить внимание на детей и внуков, который, скорее всего, нуждаются в любви.
Звезду сериала "Кухня" поддержала певица Вера Брежнева. "Там, куда притягивается мой взгляд – нет никакой худобы", – написала вокалистка Марии.
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