Объятия на диване: фото Нагиева с замужней актрисой вызвали вопросы

Горбань и Нагиев сделали несколько свежих совместных фото. Мария и Дмитрий вновь предстали в образах своих экранных героев. Звезды сериала "Кухня" изобразили романтические чувства друг к другу.
На снимках Мария Горбань прильнула грудью к Дмитрию Нагиеву. Знаменитости удобно расположились на диване. Артист, в свою очередь, положил руку на голову партнерше.
Смелые кадры появились в личном "Инстаграм" Марии. Актриса заявила, что из-за ее публикаций резко упадет статистика на сайтах для взрослых.
Интернет-пользователи оценили юмор звезд сериала "Кухня". Правда, снимки вызвали некоторые вопросы. Подписчики изумились терпению реального мужа Марии Горбань, оператора Кирилла Зоткина. Не каждый мужчина смог бы спокойно реагировать на объятия любимой барышни с другим.
"Твой муж не ревнует к Нагиеву? Потому что реально вы смотритесь вместе! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Единственный человек на свете, кому идет межбровная морщина????", "Маша, Нагиев пытается считать ваши мысли????????????", "Почему этот пес позволяет себе тебя трогать?)", – комментировали пост Марии Горбань обитатели Сети.
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