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Кухня: Война за отель – 1 сезон

Кухня: Война за отель – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 2 декабря 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Евгений Шелякин
  • Сценарист: Константин Маньковский, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков
  • Продюсер: Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук
  • Оператор: Андрей Дебабов
  • Количество серий: 13
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Дмитрий Нагиев, Назаров Дмитрий, Федорович Валерия, Сиятвинда Григорий, Ляпин Александр , Дергачев Борис , Баблишвили Гурам, Васильева Ольга, Велескевич Александра, Асси Катрин, Иванова Надежда
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 5.9

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Кухня: Война за отель" 1 сезон продемонстрирует настоящую битву двух сторон за гостиницу и ресторанчик, их будут стремиться прикарманить две команды, которые терпеть друг друга не могут – шеф и Баринов Виктор с дочерью Катей, придерживающейся современной гастрономии. По задумке лента рассказывает о проигрыше гостиничного направления в бизнесе и прощании с "Элеоном" Элеоноры Андреевны, женщина решает переехать в Тоскану. В то же время бывший возлюбленный Элеоноры начинает постройку комплекса для отдыха и развлечений "Курортище" в городе Сочи. Все герои вновь вынуждены общаться и взаимодействовать друг с другом, что принесет почитателям картины немало сюрпризов и комичных ситуаций.

Сюжет

Элеонора терпит поражение с "Элеоном" и решает отправиться в Тоскану. Неожиданно несостоявшийся муж, Дмитрий Нагиев, начинает стройку огромного комплекса для отдыха "Курортище" в городе Сочи. Женщина собирается насолить виновнику своего банкротства и приобретает гостиницу, которую собирался купить Дмитрий. Девушка приглашает шеф-повара и его дочь для противостояния с бывшим женихом.

В модном ресторане столицы начинает работать новый повар Максим Лавров. Он приехал в Москву из провинции и мечтает работать в одном из лучших ресторанов. Однако шеф-повар не спешит одобрить кандидатуру новичка, несмотря на все старания. Приходится вести настоящие баталии, чтобы получить заветную запись в трудовой книжке.

Макс и Вика постепенно путаются в собственных отношениях, Макс постепенно сближается с официанткой Сашей. Саша все чаще вспоминает прошлое. Шеф-повар заведения обращает внимание на конкурентку – владелицу ресторанчика, расположенного по-соседству, он пытается сблизиться с ней.

Макс начинает работать официантом, но у него мало что получается. Настя опасается рассказать отцу про беременность. На кухне появляется новый герой и молекулярные блюда.

Виктор Баринов со своей командой отправляется работать в незнакомый ресторан. Родные и милые герои познакомятся с новыми персонажами, которые выразят недовольство по поводу скверного характера шефа. Вика совсем скоро родит, но никак не может простить Макса.

Шеф решает отправиться на заслуженный отдых и покидает ресторан, он выбирает спокойствие. Нагиев занимается освоением новой профессии и ниши в бизнесе, Катя решает вступить в брак. Герои совершат множество открытий и завершат свои непростые отношения.

Съемки комедии "Кухня: Война за отель"

Елена Ксенофонтова заявляет, что один раз ей показалось, что она стоит на пороге прощания с героиней. Однако впоследствии была предложена совершенно новая история и сюжетная линия, да и имена новых персонажей подкупили ее. Роль обещала быть интересной и зажигательной, что понравилось Елене и заставило ее согласиться на продолжение съемок картины.

Дмитрий Нагиев: "Этот сериал дарит особенную атмосферу и является, по его мнению, одним из лучших. Он ощущает ответственность за проект, ведь количество просмотров и отзывов действительно способно поразить, их можно сравнить, разве что, с федеральными каналами. Дима не желает все портить, поэтому желает, чтобы новые актеры и персонажи стали продолжением привычного шедевра".

Интересные факты о сериале "Кухня: Война за отель" 1 сезон

  • Продюсер телевизионного канала СТС и постановщик "Кухни" сообщил – он ощущает родство с франшизой и героями;
  • Дмитрию Назарову пришлось признаться, что сначала почувствовал от фильма перенасыщение, но ненадолго;
  • Постановщику – Евгению Шелякину, доводилось работать в фильмах "Пятница", "Про любовь. Только для взрослых" и других;
  • Интерьер при съемках киноленты выполняли искусственно специально, а в Сочи пришлось проводить съемки фасада;
  • Во время курортных съемок произошла смена гардероба и направления стиля персонажей.

Где посмотреть сериал "Кухня: Война за отель" 1 сезон?

Известную киноленту можно увидеть на телевизионном канале СТС и в режиме онлайн в свободных источниках. Съемки 2 сезона уже начались. Его покажут в 2020 году.

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Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Евгения
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Смотрела с огромным удовольствием. Элеон уже успел надоесть, поэтому Кухня сильно порадовала в новом качестве.
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