Кухня: Война за отель – 1 сезон

Трейлеры О сериале Смотреть онлайн

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Кухня: Война за отель – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 2 декабря 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Евгений Шелякин
  • Сценарист: Константин Маньковский, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков
  • Продюсер: Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук
  • Оператор: Андрей Дебабов
  • Количество серий: 13
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Дмитрий Нагиев, Назаров Дмитрий, Федорович Валерия, Сиятвинда Григорий, Ляпин Александр , Дергачев Борис , Баблишвили Гурам, Васильева Ольга, Велескевич Александра, Асси Катрин, Иванова Надежда
  •  
  • Кухня: Война за отель – 1 сезон Кухня: Война за отель – 1 сезон 5.9
    Рейтинг Дни.ру: 5.9

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Кухня: Война за отель" 1 сезон продемонстрирует настоящую битву двух сторон за гостиницу и ресторанчик, их будут стремиться прикарманить две команды, которые терпеть друг друга не могут – шеф и Баринов Виктор с дочерью Катей, придерживающейся современной гастрономии. По задумке лента рассказывает о проигрыше гостиничного направления в бизнесе и прощании с "Элеоном" Элеоноры Андреевны, женщина решает переехать в Тоскану. В то же время бывший возлюбленный Элеоноры начинает постройку комплекса для отдыха и развлечений "Курортище" в городе Сочи. Все герои вновь вынуждены общаться и взаимодействовать друг с другом, что принесет почитателям картины немало сюрпризов и комичных ситуаций.

Сюжет

Элеонора терпит поражение с "Элеоном" и решает отправиться в Тоскану. Неожиданно несостоявшийся муж, Дмитрий Нагиев, начинает стройку огромного комплекса для отдыха "Курортище" в городе Сочи. Женщина собирается насолить виновнику своего банкротства и приобретает гостиницу, которую собирался купить Дмитрий. Девушка приглашает шеф-повара и его дочь для противостояния с бывшим женихом.

В модном ресторане столицы начинает работать новый повар Максим Лавров. Он приехал в Москву из провинции и мечтает работать в одном из лучших ресторанов. Однако шеф-повар не спешит одобрить кандидатуру новичка, несмотря на все старания. Приходится вести настоящие баталии, чтобы получить заветную запись в трудовой книжке.

Макс и Вика постепенно путаются в собственных отношениях, Макс постепенно сближается с официанткой Сашей. Саша все чаще вспоминает прошлое. Шеф-повар заведения обращает внимание на конкурентку – владелицу ресторанчика, расположенного по-соседству, он пытается сблизиться с ней.

Макс начинает работать официантом, но у него мало что получается. Настя опасается рассказать отцу про беременность. На кухне появляется новый герой и молекулярные блюда.

Виктор Баринов со своей командой отправляется работать в незнакомый ресторан. Родные и милые герои познакомятся с новыми персонажами, которые выразят недовольство по поводу скверного характера шефа. Вика совсем скоро родит, но никак не может простить Макса.

Шеф решает отправиться на заслуженный отдых и покидает ресторан, он выбирает спокойствие. Нагиев занимается освоением новой профессии и ниши в бизнесе, Катя решает вступить в брак. Герои совершат множество открытий и завершат свои непростые отношения.

Съемки комедии "Кухня: Война за отель"

Елена Ксенофонтова заявляет, что один раз ей показалось, что она стоит на пороге прощания с героиней. Однако впоследствии была предложена совершенно новая история и сюжетная линия, да и имена новых персонажей подкупили ее. Роль обещала быть интересной и зажигательной, что понравилось Елене и заставило ее согласиться на продолжение съемок картины.

Дмитрий Нагиев: "Этот сериал дарит особенную атмосферу и является, по его мнению, одним из лучших. Он ощущает ответственность за проект, ведь количество просмотров и отзывов действительно способно поразить, их можно сравнить, разве что, с федеральными каналами. Дима не желает все портить, поэтому желает, чтобы новые актеры и персонажи стали продолжением привычного шедевра".

Интересные факты о сериале "Кухня: Война за отель" 1 сезон

  • Продюсер телевизионного канала СТС и постановщик "Кухни" сообщил – он ощущает родство с франшизой и героями;
  • Дмитрию Назарову пришлось признаться, что сначала почувствовал от фильма перенасыщение, но ненадолго;
  • Постановщику – Евгению Шелякину, доводилось работать в фильмах "Пятница", "Про любовь. Только для взрослых" и других;
  • Интерьер при съемках киноленты выполняли искусственно специально, а в Сочи пришлось проводить съемки фасада;
  • Во время курортных съемок произошла смена гардероба и направления стиля персонажей.

Где посмотреть сериал "Кухня: Война за отель" 1 сезон?

Известную киноленту можно увидеть на телевизионном канале СТС и в режиме онлайн в свободных источниках. Съемки 2 сезона уже начались. Его покажут в 2020 году.

Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло

Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло
Звезду сериала "Кухня" давно пытаются признать иноагентом, но, видимо, пока весомых оснований для этого нет. Тем не менее, семью Дмитрия Назарова, покинувшего Россию после известных всем событий, продолжают разрывать скандалы: обокрали его дочь. 23-летняя Арина Назарова, подобно многим москвичам, не стеснялась прибегать к услугам клининговых компаний.

Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе"

Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе"
Судя по кадрам, у Светы Букиной будет новый спутник. "Букины" станут прямым наследником сериала "Счастливы вместе", в свое время хорошо пошумевшего в телевизоре и за его пределами. На фотографиях, которыми поделилась "Общественная служба новостей", засняты Дарья Сагалова и Михаил Тарабукин.

Ксенофонтова из "Кухни" рассказала о тяжелой болезни ребенка: Отчаяние от невозможности помочь

Ксенофонтова из "Кухни" рассказала о тяжелой болезни ребенка: Отчаяние от невозможности помочь
Артистка не смогла проигнорировать беду. Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова воспитывает 18-летнего Тимофея и десятилетнюю Софию.

"Это был человек моей жизни": Ксенофонтова горюет в годовщину смерти Марьянова

"Это был человек моей жизни": Ксенофонтова горюет в годовщину смерти Марьянова
Актриса все еще не смирилась с трагедией. 15 октября – особая дата для звезды сериала "Кухня" Елены Ксенофонтовой.

"Сбагрила": звезда "Кухни" Ксенофонтова показала подросших детей

"Сбагрила": звезда "Кухни" Ксенофонтова показала подросших детей
Актриса ситкома поделилась хорошими новостями. Актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова – мама двоих детей.

Ксенофонтова из "Кухни" устроила 10-летнюю дочь на работу

Ксенофонтова из "Кухни" устроила 10-летнюю дочь на работу
Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова души не чает в наследнице. Актриса Елена Ксенофонтова снимается в фильме "Молодой человек".

Коварно мстила: почему Марии Горбань из "Кухни" сходили с рук ужасные поступки

Коварно мстила: почему Марии Горбань из "Кухни" сходили с рук ужасные поступки
Актриса, режиссер, сценарист Амина Жаман рассказала, что учеба в ГИТИСе – не сахар. Студентам без блата сложно. Амина Жаман училась в мастерской Бориса Морозова в ГИТИСе.

"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова

"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова
Известный телеведущий ответил на критику парада Победы. Андрей Норкин повел себя грубо. На днях звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором усомнился в необходимости проведения парада на 9 мая.

Слезы и грязь: звезд сериалов "Кухня" и "Девушки с Макаровым" требуют наказать за критику парада Победы

Слезы и грязь: звезд сериалов "Кухня" и "Девушки с Макаровым" требуют наказать за критику парада Победы
Актер Павел Майков выступил против проведения парада Победы. Это не первая звезда, которая разразилась критикой на этот счет. Звезда сериалов "Бригада", "Курсанты" и "Девушки с Макаровым" раскритиковала парад Победы, который традиционно проходит 9 мая.

Елена Ксенофонтова публично попросила прощения у особенного сына

Елена Ксенофонтова публично попросила прощения у особенного сына
Звезда сериала "Отель Элеон" поздравила сына Тимофея с 18-летием. Елена Ксенофонтова не скрывает, что отпрыск в свое время доставил ей много хлопот. Первенец актрисы, Тимофей, родился в 2003 году.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения