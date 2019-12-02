Кухня: Война за отель – 1 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2019
- Дата выхода: 2 декабря 2019
- Страна: Россия
- Режиссер: Евгений Шелякин
- Сценарист: Константин Маньковский, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков
- Продюсер: Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук
- Оператор: Андрей Дебабов
- Количество серий: 13
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: СТС
- Актёры: Дмитрий Нагиев, Назаров Дмитрий, Федорович Валерия, Сиятвинда Григорий, Ляпин Александр , Дергачев Борис , Баблишвили Гурам, Васильева Ольга, Велескевич Александра, Асси Катрин, Иванова Надежда
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- Рейтинг Дни.ру: 5.9
О сериале
Сериал "Кухня: Война за отель" 1 сезон продемонстрирует настоящую битву двух сторон за гостиницу и ресторанчик, их будут стремиться прикарманить две команды, которые терпеть друг друга не могут – шеф и Баринов Виктор с дочерью Катей, придерживающейся современной гастрономии. По задумке лента рассказывает о проигрыше гостиничного направления в бизнесе и прощании с "Элеоном" Элеоноры Андреевны, женщина решает переехать в Тоскану. В то же время бывший возлюбленный Элеоноры начинает постройку комплекса для отдыха и развлечений "Курортище" в городе Сочи. Все герои вновь вынуждены общаться и взаимодействовать друг с другом, что принесет почитателям картины немало сюрпризов и комичных ситуаций.
Сюжет
Элеонора терпит поражение с "Элеоном" и решает отправиться в
Тоскану. Неожиданно несостоявшийся муж, Дмитрий Нагиев, начинает стройку
огромного комплекса для отдыха "Курортище" в городе Сочи. Женщина
собирается насолить виновнику своего банкротства и приобретает гостиницу,
которую собирался купить Дмитрий. Девушка приглашает шеф-повара и его дочь для
противостояния с бывшим женихом.
В модном ресторане столицы начинает работать новый повар
Максим Лавров. Он приехал в Москву из провинции и мечтает работать в одном из
лучших ресторанов. Однако шеф-повар не спешит одобрить кандидатуру новичка,
несмотря на все старания. Приходится вести настоящие баталии, чтобы получить
заветную запись в трудовой книжке.
Макс и Вика постепенно путаются в собственных отношениях,
Макс постепенно сближается с официанткой Сашей. Саша все чаще вспоминает
прошлое. Шеф-повар заведения обращает внимание на конкурентку – владелицу
ресторанчика, расположенного по-соседству, он пытается сблизиться с ней.
Макс начинает работать официантом, но у него мало что
получается. Настя опасается рассказать отцу про беременность. На кухне
появляется новый герой и молекулярные блюда.
Виктор Баринов со своей командой отправляется работать в
незнакомый ресторан. Родные и милые герои познакомятся с новыми персонажами,
которые выразят недовольство по поводу скверного характера шефа. Вика совсем
скоро родит, но никак не может простить Макса.
Шеф решает отправиться на заслуженный отдых и покидает
ресторан, он выбирает спокойствие. Нагиев занимается освоением новой профессии
и ниши в бизнесе, Катя решает вступить в брак. Герои совершат множество
открытий и завершат свои непростые отношения.
Съемки комедии "Кухня: Война за отель"
Елена Ксенофонтова заявляет, что один раз ей показалось, что
она стоит на пороге прощания с героиней. Однако впоследствии была предложена
совершенно новая история и сюжетная линия, да и имена новых персонажей
подкупили ее. Роль обещала быть интересной и зажигательной, что понравилось
Елене и заставило ее согласиться на продолжение съемок картины.
Дмитрий Нагиев: "Этот сериал дарит особенную атмосферу и является, по его мнению, одним из лучших. Он ощущает ответственность за проект, ведь количество просмотров и отзывов действительно способно поразить, их можно сравнить, разве что, с федеральными каналами. Дима не желает все портить, поэтому желает, чтобы новые актеры и персонажи стали продолжением привычного шедевра".
Интересные факты о сериале "Кухня: Война за отель" 1 сезон
- Продюсер телевизионного канала СТС и постановщик "Кухни" сообщил – он ощущает родство с франшизой и героями;
- Дмитрию Назарову пришлось признаться, что сначала почувствовал от фильма перенасыщение, но ненадолго;
- Постановщику – Евгению Шелякину, доводилось работать в фильмах "Пятница", "Про любовь. Только для взрослых" и других;
- Интерьер при съемках киноленты выполняли искусственно специально, а в Сочи пришлось проводить съемки фасада;
- Во время курортных съемок произошла смена гардероба и направления стиля персонажей.
Где посмотреть сериал "Кухня: Война за отель" 1 сезон?
Известную киноленту можно увидеть на телевизионном канале СТС и в режиме онлайн в свободных источниках. Съемки 2 сезона уже начались. Его покажут в 2020 году.
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