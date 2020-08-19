Звезда "Кухни" Мария Горбань заинтриговала намеком о беременности

Знаменитость уже четыре года замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Влюбленные практически не расстаются. У Марии и Кирилла много общих увлечений. Например, звезда сериала "Кухня" и ее избранник вместе занимаются серфингом. Супруги проводят много времени на Шри-Ланке, там у Зоткина свое дело.
33-летняя артистка редко делится фотографиями с супругом, однако накануне почему-то сделала исключение. Знаменитость опубликовала в микроблоге несколько трогательных снимков. В кадре муж держит Марию на руках. Горбань нежно целует избранника.
Публикация очень понравилась подписчикам звезды сериала "Кухня". Поклонники решили, что пара что-то празднует – слишком уж счастливый у супругов вид. Некоторые предположили, что Горбань сообщила возлюбленному новость о беременности. Дескать, публикация фото – это намек на скорые перемены.
"Вы ждете малыша?" – спрашивали фанаты звезду сериала "Кухня".
У Марии Горбань уже есть ребенок. В сентябре 2014 года знаменитость родила дочь Стефанию. Отцом девочки является второй муж актрисы – Олег Филатов. Отметим, что Кирилл Зоткин сумел выстроить отличные отношения с ребенком возлюбленной.
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