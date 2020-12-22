Звезда "Кривого зеркала" объяснила угрозы расправой в адрес Дмитрия Нагиева

Комик отметил, что к его словам о Дмитрии Нагиеве не надо относиться серьезно. Он пошутил, говоря о звезде сериалов.
Между тем, по словам Александра Морозова, история, которую он рассказал ранее, была правдивой. Нагиев действительно называл его говном из-за коричневого цвета в одежде. "Но я на него не обиделся, а только поржал", – оправдался комик.
По словам звезды "Кривого зеркала", после наезда на Нагиева ему начали звонить коллеги. Морозова спрашивали о причинах негатива в адрес звезды кино и сериалов. "Неужели вы не чувствуете иронию?" - отвечал приятелям Александр.
Напомним, Александр Морозов запустил собственное шоу на "Ютуб" "Пчелка". В рамках юмористического проекта артист сказал, что Дмитрий Нагиев двуличный человек, "сволочь и тварь". Звезда "Кривого зеркала" рассказала, как однажды Нагиев прилюдно обозвал его из-за коричневого цвета в наряде. Возмущенный Александр призвал сжечь Дмитрия.
По словам Морозова, жесткая манера общения и ненормативная лексика помогли ему набрать подписчиков на канал. Комик пытался вызвать у зрителя "разрыв шаблонов".
Оправдался артист "Кривого зеркала" за наезд на рэпера Моргенштерна. Кумира молодежи он предлагал закопать на кладбище. На самом деле Александр Морозов хорошо относится к творчеству музыканта. Между тем, как человек с православными взглядами, татуировку на лбу Моргенштерна в виде трех шестерок он считает сатанизмом.
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