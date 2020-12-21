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Шоу-бизнес

"Позорище какое": актрису Марию Горбань освистали за попытку соблазнить женатого Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие взрослые звезды шоу-бизнеса стали пользователями молодежной социальной сети "Тикток"вслед за юными коллегами. Среди них оказался и Дмитрий Маликов. Накануне он записал видео под свою песню.
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Исполнитель устроил зажигательные танцы вместе с актрисами Марией Горбань и Ириной Носовой. Артисты безукоризненно выучили номер. Однако после завершения поставленной части Горбань не перестала танцевать. Она исполнила достаточно откровенный танец вокруг певца, чем шокировала не только его, но и подписчиков. На кадрах очевидно, что Дмитрия смутило поведение актрисы: он просто стоял и смотрел на нее вопросительно. Мария поняла, что сделала что-то не так, и отошла от Маликова.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Отметим, что в "Инстаграм" видео выложила сама звезда сериала "Кухня", подписав ниже "Юные тиктокеры". "Мария, что с вами не так?", "Позорище какое, Маша", "А клеиться то зачем?" – возмутились подписчики актрисы ее поведением. Были и те, кто поддержали звезду, сообщив, что сделали бы то же на ее месте.

Больше всего поклонников впечатлил внешний вид Дмитрия Маликова. Многие написали, что Мария была абсолютно права, назвав его юным. "Что с Маликовым? Почему он не стареет?", "Он заразился от Киану Ривза? Как они не стареют?", "Маликов знает рецепт вечной молодости?" – негодовали комментаторы.

Многие посчитали, что молодость исполнителя – результат его недавнего отцовства. Младшему сыну Дмитрия Маликова всего два года. Малыш постоянно радует маму и папу забавными выходками.

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Автор: 21 декабря 2020, 12:58 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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Маликов сводил красавицу-дочку в кино

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Если Мария «приложит усилия», то так недалеко и до романа. Поскольку она уже уронила капельку яда в эту семью. И перестаньте утверждать, что ваш муж никогда.... ничего.... Поверьте , все возможно. И увести из семьи - очень даже можно. Странно, что есть ещё много наивных женщин, которые так не считают.
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