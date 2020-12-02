Молодая жена Эрнста: Пора безудержного веселья и шумных вечеринок для меня минула

В мае 2020 года актриса Софья Эрнст в третий раз стала мамой. Актриса подарила мужу, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, сына. Также пара воспитывает двух дочек – четырехлетнюю Эрику и трехлетнюю Киру.
По словам Софьи, грядущий Новый год ее семья встретит по-домашнему за большим столом. Возможно, их навестит кто-то из близких друзей. Обычно праздники у Эрнстов проходят спокойно, если не сказать скучно, что девушку вполне устраивает.
"Пора безудержного веселья и шумных вечеринок для меня минула, мне это уже не слишком интересно", – сказала жена медиаменеджера.
Актрисе не хочется покидать уютные апартаменты даже в праздники. Софья предпочитает выпить шампанского под бой курантов, сжечь записку с пожеланием и потанцевать с детьми под новогоднее шоу по телевизору. Обычно актриса и ее муж рано отходят ко сну, чтобы утром сделать отпрыскам сюрприз и передать подарки от Деда Мороза.
Софья Эрнст назвала себя счастливым человеком. Актриса отметила, что все ее мечты сбылись и на их месте появились новые.
"Я счастлива в семейной жизни – для меня это было очень важно, у меня есть любимая работа, доход", – поведала жена Константина Эрнста.
Отметим, что между Софьей и Константином существенная разница в возрасте – 27 лет. Как признавалась ранее в интервью супруга медиаменеджера, она долго не могла обратиться к возлюбленному на "ты".
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