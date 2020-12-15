Молниеносному заживлению перелома у Прилучного дали объяснение

Три недели назад актер подрался в баре в Калининграде. Неделю звезда сериала "Мажор" провела в больнице. Ходили слухи, что Павел Прилучный заработал перелом носа.
На днях артист сообщил, что вернулся к съемкам второго сезона сериала "В клетке". Прилучный опубликовал фото с площадки. На опубликованном снимке на лице Павла нет следов побоев.
По словам пластического хирурга Теймура Кулиева, за три недели кровоподтеки и гематомы могли зажить. Восстановление идет быстро, если нет серьезных травм, а сломанные кости носа и ушибы мягких тканей к ним не относятся.
По словам медика, к такому выводу он пришел, внимательно изучив фотографию, сделанную Прилучным сразу после избиения. Тогда Павел показал отекшее лицо с гематомами.
Как писали "Дни.ру", Павла Прилучного заподозрили в обмане. По мнению интернет-пользователей, артист молниеносно пошел на поправку. Сетевые эксперты уверены, что восстановиться после перелома носа за три недели невозможно. Они предположили, что история с избиением – пиар-ход. Дескать, так Павел Прилучный привлекает внимание к сериалам со своим участием. Отметим, что в некоторых телепроектах знаменитость выступает не только как актер, но и как продюсер.
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