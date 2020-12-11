Не Прилучный: Муцениеце рассказала о многолетней любви к мужчине

Беседуя с актрисой Еленой Ксенофонтовой в новом выпуске ютуб-шоу "Честный развод" экс-жена Павла Прилучного рассказала, что еще со школы дружит с парнем по имени Макс. "И вот у меня к нему особенная любовь", - призналась Агата Муцениеце.
По словам актрисы, она никогда не представляла себя женой Макса, никогда не испытывала к нему ничего романтического. Между тем Муцениеце всегда хотела, чтобы этот человек был в ее жизни. Агата отметила, что дружит с женой приятеля.
Актриса уверена, что товарищеские отношения между мужчиной и женщиной возможны. По мнению Агаты, так случается, когда встречаются две родственные души.
Елена Ксенофонтова согласилась с мнением собеседницы. У актрисы также есть друзья мужского пола, с которыми удалось выстроить доверительные отношения без капли романтики. У Ксенофонтовой есть правило – она не спит с мужчинами, с которыми хочет иметь крепкие приятельские отношения.
Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце опасалась, что после расставания с Павлом Прилучным останется без средств к существованию. Страхи артистки не оправдались. На разведенную Агату посыпались предложения о работе.
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