Названы самые популярные сериалы 2020 года

На первой строчке оказалась фантастическая лента "Пацаны". Картина стала рекордсменом сайта IMDb еще в сентябре. Сериал снят по одноименному комиксу, который увидел свет в 2006 году.
Действия картины "Пацаны" разворачиваются в вымышленном мире, где существуют люди со сверхспособностями. Супергерои не скрываются от публики, наоборот, они являются знаменитостями. Большинство героев в жизни – очень неприятные личности.
На втором месте рейтинга IMDb оказался сериал испанского производства "Бумажный дом". Тройку победителей замыкает немецкий сериал "Тьма".
На четвертой строчке оказалась картина "Озарк". За ним следует космический вестерн "Мандалорец", являющийся составной частью вселенной "Звездных войн". В десятку победителей также вошли: "Ход королевы", "Академия "Амбрелла", "Мир Дикого запада", "Ведьмак" и "Корона".
Как писали "Дни.ру", занявший десятую строчку сериал "Корона" не понравился членам монаршей семьи Великобритании. Министр культуры страны Оливер Дауден даже обращался с официальным требованием к создателям картины, американскому стриминговому сервису Netflix. Глава ведомства призвал авторов "Короны" добавить в титры серий приписку о том, что сюжет сериала – художественный вымысел. Руководство Netflix ответило отказом.
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