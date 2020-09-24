Коронавирус лишил сериал "Ведьмак" одного из актеров

Артист Туэ Расмуссен отказался от участия в ленте. Актер играл персонажа по имени Эксель. Герой Расмуссена – ведьмак из Школы Волка.
Туэ успел сняться в нескольких эпизодах второго сезона "Ведьмака" до начала пандемии. Теперь создателями сериала, судя по всему, придется переснимать сцены с участием Расмуссена.
Работа над второй частью ленты "Ведьмак" была заморожена из-за вспышки коронавирусной инфекции. Киношникам пришлось поменять график съемок. К сожалению, не все члены творческого коллектива смогли подстроиться под новые условия. Туэ Расмуссен написал в личном "Инстаграм", что вынужден покинуть проект.
Исполнитель роли Экселя на продюсеров "Ведьмака" обиды не держит. Более того, артист благодарен создателям за опыт участия в масштабном проекте. Туэ Расмуссен не стал скрывать, что очень огорчен из-за случившегося. Грусть артиста несложно понять, ведь получить даже второстепенную роль в популярной картине – большая удача.
Напомним, съемки сериала "Ведьмак" возобновили 12 августа. Исполнитель главной роли Генри Кавилл опубликовал в личном микроблоге фото со съемок. В кадре знаменитость снимает грим.
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