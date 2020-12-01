Дочь Мороз живет с Собчак и Богомоловым

В свежем интервью актриса рассказала, что ее единственная дочь, десятилетняя Анна, часто гостит в новом доме папы. Девочка нашла общий язык с мачехой.
"Аня часто остается у них в доме и даже живет там иногда", – сказала Дарья Мороз. Пару раз в год Богомолов и Собчак увозят девочку на отдых.
Звезда сериала "Содержанки" объяснила наследнице, что у той всегда будут любящие мама и папа, малышке не придется выбирать кого-либо из родителей. "Главное, чтобы все жили дружно", – считает Дарья.
Мороз выразила благодарность Собчак. По словам актрисы, новая жена Богомолова тепло отнеслась к ее дочери.
Также Дарья Мороз призналась, что последние несколько лет стали для нее испытанием. В жизни артистки произошли большие перемены: она переехала, сменила машину и няню.
Отметим, что после развода с Богомоловым Мороз сосредоточилась на карьере. Как заметила актриса, бывший муж приложил немало усилий, чтобы раскрыть ее потенциал. Константин снял экс-жену в сериале "Содержанки", где та показалась с новой стороны. В рамках проекта Дарья Мороз попробовала себя в качестве креативного продюсера.
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