Дочь Мороз живет с Собчак и Богомоловым

Звезда сериала "Содержанки" рассталась с режиссером Константином Богомоловым на дружеской ноте. Более того, Дарья Мороз умудрилась выстроить теплые отношения с новой избранницей экс-супруга, журналисткой Ксенией Собчак.

В свежем интервью актриса рассказала, что ее единственная дочь, десятилетняя Анна, часто гостит в новом доме папы. Девочка нашла общий язык с мачехой.

"Аня часто остается у них в доме и даже живет там иногда", – сказала Дарья Мороз. Пару раз в год Богомолов и Собчак увозят девочку на отдых.

Звезда сериала "Содержанки" объяснила наследнице, что у той всегда будут любящие мама и папа, малышке не придется выбирать кого-либо из родителей. "Главное, чтобы все жили дружно", – считает Дарья.

Мороз выразила благодарность Собчак. По словам актрисы, новая жена Богомолова тепло отнеслась к ее дочери.

Также Дарья Мороз призналась, что последние несколько лет стали для нее испытанием. В жизни артистки произошли большие перемены: она переехала, сменила машину и няню.

Отметим, что после развода с Богомоловым Мороз сосредоточилась на карьере. Как заметила актриса, бывший муж приложил немало усилий, чтобы раскрыть ее потенциал. Константин снял экс-жену в сериале "Содержанки", где та показалась с новой стороны. В рамках проекта Дарья Мороз попробовала себя в качестве креативного продюсера.