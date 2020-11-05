"Как под копирку": Мороз души не чает в младшей сестре

Дарья трогательно поздравила девочку с первым юбилеем. Артистка назвала кроху Варварой Юрьевной. Судя по всему, звезда сериала "Содержанки" души не чает в младшей сестре.
В личном микроблоге Дарья Мороз опубликовала серию снимков Варвары. На одном из фото кроха стоит у праздничного торта со свечками. Как заметили подписчики артистки, кондитерское изделие больше самого ребенка.
Также интернет-пользователи пришли к выводу, что маленькая Варя растет копией своего отца. В комментариях на кроху и ее родителей сыпались поздравления.
"Торт размером с Варвару Юрьевну! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Сладкой вам жизни, Варвара Юрьевна 🌷🌷🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как под копирку, папины черты. Пусть будет счастливым детство😊👏", "Такой взгляд у Вари! С днем рождения! 💖", "Поздравляю с именинницей. На втором фото поразило сходство Вашей дочери с Вашей мамой!!!", "Так похожа на Юру и на маленькую тебя)) Пусть будет счастливой!)", – писали интернет-пользователи.
Напомним, Дарья Мороз родилась в семье режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Мать звезды сериала "Содержанки" скончалась в 2000 году после падения со снегохода. Второй женой Юрия Мороза стала актриса Виктория Исакова. В 2003 году Исакова подарила режиссеру дочь, которая умерла в возрасте трех месяцев.
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