Младшая сестренка: Мороз показала нежность к 6-летней дочери Исаковой

Звезда сериала "Содержанки" продемонстрировала трогательный семейный снимок. Дарья Мороз показала дочь и младшую сестру.

В сентябре 2010 года актриса стала мамой. Дарья Мороз родила дочь режиссеру Константину Богомолову. Девочку влюбленные назвали Анной.

В 2014 году у звезды сериала "Содержанки" родилась младшая сестра, Варвара. Ребенка отцу Дарьи Мороз, известному режиссеру Юрию Морозу, подарила вторая супруга, актриса Виктория Исакова. Долгое время кинематографист и его жена скрывали малышку от публики из-за суеверий. Публиковать снимки шестилетней Варвары родители начали только в этом, 2020 году.

В личном "Инстаграм" Дарья Мороз показала свежее фото сестренки. В кадре Анна и Варвара нежно обнимают друг друга. Судя по всему, девочки дружат, несмотря на разницу в возрасте.

"Мои любимые утренние крошки", – нежно подписала пост звезда сериала "Содержанки".

Пользователи Сети отметили, что Анна растет копией своей знаменитой бабушки, артистки Марины Левтовой. Актриса была первой женой Юрия Мороза и погибла в 2000 году. Между тем маленькая Варвара унаследовала черты лица от знаменитого папы. Также поклонникам Дарьи Мороз показалось забавным то, что племянница оказалась старше тети.

"Одна красавица на вашу маму похожа, вторая на вашего папу 😁 здорово вышло) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тетя с племянницей 😊?!", "Дочка очень похожа на вашу маму) улыбка особенно", "Эх,как же здорово ,когда есть младшая сестренка! и маленькая тетя 🤗", "Очень похожи на своих пап🔥красоточки🌷", – рассуждали пользователи Сети.