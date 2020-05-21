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Сериалы
Режиссеры

Режиссеры "Великолепного века" снимают сериал о современнике султана Сулеймана

Кадр youtube.com
Режиссеры Ягмур и Дурул Тайлан приступили к реализации нового проекта. Создатели сериала "Великолепный век" снимут теленовеллу о Хайреддине Барбароссе.
прочитано 192 раза

Хайреддин Барбаросса – османский военачальник, флотоводец и вельможа. Паша жил в XVI веке и был современником султана Сулеймана. Он считался одним из самых могущественных людей Османской империи.

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В сериале "Великолепный век" роль Барбароссы сыграл Толга Текин. Артист так хорошо справился со своей ролью, что у авторов теленовеллы возникла идея снять спин-офф о флотоводце. О проекте братья Ягмур и Дурул Тайлан говорили еще в 2017 году, однако к его реализации решили преступить только сейчас.

Ходят слухи, что главную роль в теленовелле о могущественном паше сыграет 29-летний Чагатай Улусой. Артист обрел популярность после выхода на Netflix сериала "Защитник". Ленту очень полюбили в Турции.

Снимать многосерийный фильм о Хайреддине Барбароссе будет компания ES Film. Права на трансляцию теленовеллы достались каналу ТРТ1. По некоторым данным, первые эпизоды проекта зрители увидят уже этой осенью. Авторы планируют снять три сезона. Сюжет охватит несколько десятилетий жизни знаменитого вельможи. Создатели обещают, что по зрелищности картина не уступит "Великолепному веку".

Автор: 21 мая 2020, 12:21 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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