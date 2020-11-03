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Сериалы

"Только не мучайте его": Рудковская запихнула уставшего до отвращения сына в сериал

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко получил роль в сериале "Чума". Саша Плющенко, которого родители нежно прозвали Гном Гномыч, начал карьеру в кино.

Продолжение: Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы
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По слухам, протекцию семилетнему наследнику Яны Рудковской составила журналистка Тина Канделаки. Теледива выступает продюсером сериала "Чума".

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Саше Плющенко досталась эпизодическая роль. Между тем, судя по видео, которое опубликовано в официальном микроблоге мальчика, своим персонажем он доволен. В кадре Гном Гномыч предстает в средневековом наряде. В руках ребенок крутит старинную монету.

Пользователи Сети решили, что Саше досталась роль ученика лекаря. Как же выдвигалось предположение, что Плющенко сыграл медика в детстве.

Поклонники отметили, что ребенок на съемках выглядит счастливым. Основываясь на этом, фанаты решили, что Саше надо бросить фигурное катание и пойти в актеры. Интернет-обитатели считают, что спортом ребенок занимается по принуждению родителей, дескать, его призвание – кино.

"Пусть актером станет, только не мучайте его фиг. катанием, это противопоказно его природе. Впервые у Сани горящие глаза (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да, у него тут правда совсем другое выражение лица, чем обычно", "Санечек, видно, что тебе нравится сниматься в сериале! Глазки горят!" – рассуждали сочувствующие ребенку Рудковской подписчики.

Как писали "Дни.ру", на днях Саша Плющенко сообщил, что не всегда хочет участвовать в проектах, которые находит ему мать. Парень признался, что иногда испытывает отвращение к созданию контента для соцсетей, он сильно устал.

Автор: 3 ноября 2020, 18:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя мaленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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