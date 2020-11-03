"Только не мучайте его": Рудковская запихнула уставшего до отвращения сына в сериал

По слухам, протекцию семилетнему наследнику Яны Рудковской составила журналистка Тина Канделаки. Теледива выступает продюсером сериала "Чума".
Саше Плющенко досталась эпизодическая роль. Между тем, судя по видео, которое опубликовано в официальном микроблоге мальчика, своим персонажем он доволен. В кадре Гном Гномыч предстает в средневековом наряде. В руках ребенок крутит старинную монету.
Пользователи Сети решили, что Саше досталась роль ученика лекаря. Как же выдвигалось предположение, что Плющенко сыграл медика в детстве.
Поклонники отметили, что ребенок на съемках выглядит счастливым. Основываясь на этом, фанаты решили, что Саше надо бросить фигурное катание и пойти в актеры. Интернет-обитатели считают, что спортом ребенок занимается по принуждению родителей, дескать, его призвание – кино.
"Пусть актером станет, только не мучайте его фиг. катанием, это противопоказно его природе. Впервые у Сани горящие глаза (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да, у него тут правда совсем другое выражение лица, чем обычно", "Санечек, видно, что тебе нравится сниматься в сериале! Глазки горят!" – рассуждали сочувствующие ребенку Рудковской подписчики.
Как писали "Дни.ру", на днях Саша Плющенко сообщил, что не всегда хочет участвовать в проектах, которые находит ему мать. Парень признался, что иногда испытывает отвращение к созданию контента для соцсетей, он сильно устал.
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