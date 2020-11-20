Маша из "Ворониных" выросла и изменилась до неузнаваемости

Телеканал "СТС" начал транслировать сериал "Воронины" в 2009 году. Тогда Маша была милой и забавной девочкой на заре карьеры. Спустя годы, ее внешность сильно изменилась. В этой яркой и привлекательной девушке сложно узнать прежнюю малышку. Через год Мария Ильюхина будет совершеннолетней.
В 2020 году девушка окончила девятый класс лицея со всеми пятерками. Мария Ильюхина успевает не только отлично учиться и сниматься в кино. Артистка раскручивает аккаунты в "ТикТок" и "Инстаграм", а также пробует себя в музыкальном творчестве – поет песни. Кроме того, Мария профессиональная спортсменка. Она получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Скучать актрисе с таким количеством увлечений не приходится.
Девушка любит делиться в инстаграм-канале кадрами со своей второй половинкой. Подписчикам Марии нравятся романтичные фото и видео пары. Однако некоторые пользователи Сети считают, что звезда "Ворониных" выбрала для отношений слишком взрослого молодого человека, так как в кадре он выглядит значительно старше актрисы.
Напомним, что всего снято 24 сезона сериала "Воронины". Смерть Бориса Клюева, который сыграл в картине Николая Петровича, стала трагическим событием для всей команды артистов. Тем не менее съемки сериала не окончены, зрители с нетерпением ждут выхода новых серий.
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