Босая и немножечко хиппи: Наталия Орейро сделала признание

Реальная Наталия Орейро очень отличается от того публичного образа, который привыкли видеть поклонники. Звезда сериала "Дикий ангел" призналась, что считает себя хиппи.

В свежем интервью 43-летняя артистка рассказала, что в повседневной жизни предпочитает ходить без макияжа, босиком и в удобной одежде, как хиппи из 80-х. Перед выходом на улицу Наталия Орейро не использует тушь и тональную основу. Единственное, что наносит звезда "Дикого ангела" – это солнцезащитный крем.

По словам актрисы, она никогда не загорает. Знаменитость намерено прячет лицо и зону декольте от лучей. Так Наталия заботится о своей коже и сохраняет молодость. Актриса помнит о важности витамина D для организма, поэтому иногда открывает солнцу руки и ноги.

Между тем для съемок или перед появлением на красной дорожке актриса до мельчайших деталей прорабатывает образ. Актриса следит за модой, однако никогда не появится в том, в чем будет чувствовать себя некомфортно. Впрочем, звезда "Дикого ангела" не отказывает себе в возможности надеть туфли с огромным каблуком и платье с пятиметровым шлейфом, особенно если того требует случай.

Наталия Орейро тщательно следит за здоровьем. Знаменитость три-четыре раза в неделю занимается гимнастикой с личным тренером. Актрисе нравятся активности на свежем воздухе и езда на велосипеде. Заниматься спортом только ради сохранения фигуры знаменитость не стала бы.

В этом, 2020 году, актриса завела личный аккаунт в "Инстаграм". Благодаря соцсети Наталия Орейро обнаружила, что поклонники, которые следят за ее жизнью на протяжении многих лет, не знакомы с ней настоящей. Многие фанаты даже не догадывались, как сильно актриса любит ухаживать за растерями в своем саду, с каким удовольствием она проводит время на кухне, занимаясь созданием кондитерских шедевров. Теперь в микроблоге звезда теленовеллы показывает настоящую себя.