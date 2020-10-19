"Скинула платье и села с ним": обнаженную Орейро сняли на балконе отеля

Звезда сериала "Дикий ангел" показала откровенное фото. Жизнь Наталии Орейро круто изменилась после рождения сына.

Знаменитость рассказала об эпизоде из прошлого, который запечатлелся в ее памяти навсегда. В 2012 году Наталия Орейро принимала участие в Каннском кинофестивале. Артистка представляла фильм "Подпольное детство".

Во Францию знаменитость прилетела вместе с сыном Мерлином Атауальпой. По словам звезды сериала "Дикий ангел", это было первое путешествие ее наследника. Судя по всему, артистка не смогла оставить маленького отпрыска дома в Аргентине, так как тот был на грудном вскармливании.

"Я прошлась по красной дорожке и, еще до того, как закончится мероприятие, убежала, потому что пришло время его кормить", – вспомнила Наталия Орейро в личном "Инстаграм".

Малыш ждал артистку в номере отеля. "Вошла в комнату, скинула платье и села с ним... Наш мир остановился в этот миг бесконечной любви", – поведала звезда сериала "Дикий ангел".

Артистка опубликовала смелое фото, сделанное в тот день. В кадре обнаженная Наталия Орейро расположилась на балконе с видом на Французскую Ривьеру. Звезда латиноамериканской мыльной оперы кормит маленького наследника грудью.

Большинство поклонников положительно отреагировали на интимные фото актрисы "Дикого ангела". Между тем не обошлось без критики.

"Я считаю что такие личные фотографии некрасиво выставлять😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если ты вся в жирных складках, то да. А если ты Ната, то можно))", "Это дело каждого, хочет выставляет, хочет не выставляет😉", "Я не очень поняла. Нати родила второго ребенка что ли??" – рассуждали российские поклонники Наталии Орейро.