Озорная: 43-летняя Орейро в полупрозрачном платье кокетничает с фанатами

43-летняя Наталия Орейро продемонстрировала женственный образ. Звезда снялась в длинном черном платье в пол с полупрозрачными вставками. В своем "Инстаграм" она показала кадры с бэкстейджа с уругвайского шоу талантов Got Talent. Артистка написала текст публикации как всегда на двух языках – испанском и русском. "Как вам образ?" – спросила Орейро.
На фотографиях звезда кокетливо приподнимает подол платья, кружится и лучезарно улыбается. На ее голове красуется широкая диадема-ободок из жемчуга. Поклонники рассыпались в комплиментах артистке.
"Озорная красотка!", "Влюбился в тебя с первого взгляда!" – написали фолловеры.
Стоит отметить, что Наталия Орейро в свои 43 и впрямь выглядит молодо и свежо. Она любит баловать поклонников провокационными фото, не стесняясь показаться без макияжа и обработки в редакторах. Главный секрет неувядающей красоты "дикого ангела" – неиссякаемая вера в свои силы. Певица говорит, что она помогает ей всегда улыбаться, а улыбка – лучшее украшение женщины.
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