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Звезды сериала "Гадалка" в шоке от поступка Первого канала

Екатерина Олькина. Кадр из "Филатов" (2020)
Актриса Екатерина Олькина прокомментировала решение руководства Первого канала. Телевизионщики сняли с эфира сериал "Гадалка", в котором артистка играла главную женскую роль.
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Зрители успели увидеть только семь из 16 отснятых серий теленовеллы. Первый канал внезапно прекратил трансляцию картины. "Гадалку" заменили на ленту "Мосгаз. Формула мести". Зрители были возмущены поступком телевизионщиков.

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 Михаил Евгеньевич Пореченков

Михаил Евгеньевич Пореченков актер

Исполнительница главной роли в сериале "Гадалка", Екатерина Олькина, призналась, что о печальной судьбе проекта узнала из Сети. По словам артистки, создатели теленовеллы очень расстроены из-за произошедшего.

Олькина не знает, почему ленту сняли с эфира. Екатерина надеется, что руководство Первого канала изменит свое решение. Возможно полная версия "Гадалки" скоро появится в Сети. Творческий коллектив сериала старается не терять присутствия духа.

Как оказалось, звезд "Гадалки" шокировали новости о судьбе проекта. "Раз есть вопросы у зрителя, значит, все равно наша работа проделана не зря", – рассудила Екатерина Олькина.

Напомним, сюжет сериала "Гадалка" повествует о майоре Алексее Потапове, которого играет Михаил Пореченков. У героя есть помощница – Люся Некрасова. Вместе персонажи распутывают преступления. Алексей и Люся по-разному подходят к решению проблем, поэтому их отношения складываются неидеально.

Автор: 6 октября 2020, 11:26 Источник: «ПолитЭксперт» ✓ Надежный источник
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