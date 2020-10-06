Звезды сериала "Гадалка" в шоке от поступка Первого канала

Зрители успели увидеть только семь из 16 отснятых серий теленовеллы. Первый канал внезапно прекратил трансляцию картины. "Гадалку" заменили на ленту "Мосгаз. Формула мести". Зрители были возмущены поступком телевизионщиков.
Исполнительница главной роли в сериале "Гадалка", Екатерина Олькина, призналась, что о печальной судьбе проекта узнала из Сети. По словам артистки, создатели теленовеллы очень расстроены из-за произошедшего.
Олькина не знает, почему ленту сняли с эфира. Екатерина надеется, что руководство Первого канала изменит свое решение. Возможно полная версия "Гадалки" скоро появится в Сети. Творческий коллектив сериала старается не терять присутствия духа.
Как оказалось, звезд "Гадалки" шокировали новости о судьбе проекта. "Раз есть вопросы у зрителя, значит, все равно наша работа проделана не зря", – рассудила Екатерина Олькина.
Напомним, сюжет сериала "Гадалка" повествует о майоре Алексее Потапове, которого играет Михаил Пореченков. У героя есть помощница – Люся Некрасова. Вместе персонажи распутывают преступления. Алексей и Люся по-разному подходят к решению проблем, поэтому их отношения складываются неидеально.
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