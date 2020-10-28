Напавшая на известного рэпера Энистон получила ответный удар

Актриса активно интересуется политикой и ситуацией в своей стране. 3 ноября в США пройдут выборы президента. Дженнифер Энистон проголосовала досрочно.
Звезда сериала "Друзья" обратилась к поклонникам с заявлением. Актриса призвала фанатов проявить сознательность и ответственность. Дженнифер подчеркнула, что бездействие не способствует переменам к лучшему. Энистон обеспокоена тем, что в президентской гонке участвуют "несерьезные" кандидаты, которые могут спровоцировать отток голосов. Актриса отметила, что голосовать за баллотирующегося рэпера Канье Уэста – это смешно.
Исполнитель отреагировал на нападки актрисы, ударив ту в ответ. Рэпер написал в соцсетях, что слова Энистон "всех встряхнули". Также Канье Уэст отметил, что сериал "Друзья" не был смешным. Спустя время вокалист удалил публикацию.
Отметим, что Канье Уэст уже вступал в некрасивую перепалку с представительницами прекрасного пола. Рэпер публично ругался с певицей Тейлор Свифт и актрисой Эмбер Роуз.
Дженнифер Энистон рассказала, на кого пал ее выбор. Знаменитость отдала голос Джо Байдену. По мнению звезды сериала "Друзья", кандидатом в вице-президенты должна стать Камила Харрис.
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