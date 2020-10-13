Рассечена переносица: Прилучный показал окровавленное лицо

Жуткий снимок знаменитость опубликовала в "Сторис" личного микроблога. Павел Прилучный запечатлен с кровоподтеками и ссадинами. У знаменитости рассечена переносица.
"Походу аллергия какая-то", – с юмором подписал кадр Павел.
Вероятно, кошмарное фото сделано на съемках сериала "В клетке". В картине Прилучный исполняет роль бойца смешанных единоборств. Возможно, многочисленные повреждения на лице знаменитости – всего лишь грим.
Отметим, что сейчас киношники работают над вторым сезоном сериала "В клетке". В ленте Павел не только исполняет главную роль, но и является продюсером.
Как писали "Дни.ру", со съемками второй части теленовеллы связан небольшой скандал. Дело в том, что в первом сезоне "В клетке" партнершей Павла Прилучного была его жена Агата Муцениеце. Минувшим летом артисты развелись. Теперь уже бывшую супругу Павла в одностороннем порядке исключили из проекта. На место Муцениеце быстренько подобрали другую актрису.
По словам менеджера Агаты Муцениеце, создатели сериала "В клетке" заставляли актрису подписать соглашение о неразглашении деталей сюжета. Агата просила прислать ей сценарий для ознакомления, но ей отказали. Такие условия насторожили адвоката знаменитости.
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