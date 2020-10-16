"Надеюсь, Павел тоже счастлив": Муцениеце откровенно о жизни после тяжелого развода

Агата Муцениеце познакомилась с Павлом Прилучным на съемках сериала "Закрытая школа". В июле 2011 года пара в тайне от публики и прессы расписалась в одном из столичных ЗАГСов. Но в феврале 2020 года супруги приняли решение о разводе. О происходящем в жизни сегодня 31-летняя актриса рассказала "Дни.ру" на церемонии вручения наград журнала ОК! "Больше чем звезды".



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