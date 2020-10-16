"Надеюсь, Павел тоже счастлив": Муцениеце откровенно о жизни после тяжелого развода

"В моей жизни был тяжелый период, но сегодня все позади – я пережила развод и сегодня в моей жизни все супер, – заверила Агата. – А мое шоу "Честный развод" очень помогает мне в этом".
Все происходящее в жизни после разрывы Муцениеце не хочет определять как "страдание". "Это потрясающая находка себя заново, – улыбается актриса. – На этом пути надо полюбить того, кто приносит тебе страдание, сказать ему "Спасибо, учитель!", вынести какие-то мысли и понять, что весь мир открыт перед тобой"
"Я начала новую жизнь, хотя новую любовь пока не нашла", – признается Агата. И, судя по ее счастливой улыбке и смеху, кажется, у нее все хорошо. "Я надеюсь, что и у Павла все хорошо, что он тоже счастлив", – говорит актриса.
Напомним, 11 января 2013 года у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного родился сын Тимофей, а 3 марта 2016 года у пары появилась дочь Мия. "Тимофей полагает, что поскольку все со мной фотографируются, то я приношу удачу, – улыбается Агата. – Сын ходит в частную школу, занимается тхэквондо, художественной гимнастикой, шахматами, изучением языков".
"Дети нормально общаются со своим отцом и не буду им в этом препятствовать и в будущем, поскольку отец и мать – это самое главное", – заверила актриса.
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