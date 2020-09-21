Беременная звезда сериала "Великолепный век" заикнулась о свадьбе

Мерьем Узерли одна воспитывает шестилетнюю дочь. Звезда сериала "Великолепный век" не жалеет о том, что решила родить без мужа. Если возникнет необходимость, артистка сама поставит на ноги и второго малыша.

Узерли считает, что ребенок – это чудо и небесный дар. Женщин, которые решились на малыша вне брака, нельзя осуждать. Грешно говорить плохо об одиноких матерях. В их жизни должна быть только вера, сила и любовь.

"У меня всегда было ощущение того, что Бог рядом со мной, и я каким-то образом смогу воспитать дочь сама", - призналась актриса. Звезда сериала "Великолепный век" благодарит Всевышнего за то, что тот дал ей силу не свернуть с верного пути.

Напомним, в 2014 году Мерьем Узерли родила дочь Лару. Отцом девочки является турецкий бизнесмен Джан Атеш. За несколько месяцев до появления крохи на свет артистка ушла от предпринимателя, разорвав помолвку. Узерли сбежала из Турции, где жила с Атешем, в Германию.

Сейчас Мерьем Узерли счастлива в новых отношениях. Знаменитость встречается с бизнесменом из США, имя которого скрывает. Актриса носит ребенка от избранника. Малыш пары должен появиться на свет в январе 2021 года. Узерли ждет девочку.

Актриса сериала "Великолепный век" и ее возлюбленный официально регистрировать отношения не торопятся. "Если я почувствую себя готовой, я выйду замуж", – сказала Мерьем Узерли.

Артистка не исключает, что в будущем она и ее избранник сыграют свадьбу. Правда, пока бушует пандемия, о торжестве нет речи. Мерьем Узерли не хочет, чтобы на банкете ее гости ходили в масках.