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Сериалы

"Булочка": беременная звезда "Великолепного века" показала пухлые щеки

Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Беременность к лицу звезде сериала "Великолепный век". Мерьем Узерли стала еще привлекательнее.
прочитано 240 раз

Последние несколько месяцев в Сети муссировался слух, дескать, исполнительница роли Хюррем-султан в турецкой теленовелле ждет второго ребенка. 37-летняя Мерьем Узерли сплетни подтвердила. Звезда сериала "Великолепный век" сообщила, что уже на пятом месяце беременности.

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Накануне артистка опубликовала в личном микроблоге свежее селфи. Актриса сняла себя крупным планом. На лице Мерьем Узерли nude–макияж – косметика нанесена по специальной технике. Создается впечатление, что на лице звезды нет каких-либо декоративных средств. Звезда "Великолепного века" выглядит свежо и молодо. Между тем, чтобы добиться такого эффекта, необходимо проделать большую работу.

Подписчики внешним видом Узерли остались довольны. Знаменитость, как показалось интернет-пользователям, немного поправилась. У артистки появились милые щечки. Беременность Мерьем к лицу.

"Булочка", "Потрясающая актриса! Вы не просто исполняет свою роль вживаясь в нее, Вы живете в этой роли. А Ваше мимическое мастерство – это просто искусство!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красаты неземной женщина", "Эти пухлые губки и большие глазки сводят с ума! Красотка!😍😍😍😍", – восхищаются Хюррем-султан русскоязычные фанаты.

Отметим, что малыш Мерьем Узерли по предположению докторов родится в январе 2021 года. По словам артистки, она носит под сердцем девочку.

Автор: 12 сентября 2020, 14:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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