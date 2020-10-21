"Я была заинтересована попасть в театр": известный режиссер домогался звезду сериала "Содержанки"

После выпуска из театрального вуза знаменитость долгое время не могла найти работу. На очередных пробах в театр Александра Ребенок познакомлюсь с известным режиссером. Метр указал на ошибки актрисы и предложил ей еще раз встретиться, чтобы еще раз посмотреть отрывок.
"Я пришла. Конечно, я была заинтересована попасть в театр", – призналась звезда сериала "Содержанки".
Мужчина назначил встречу на поздний вечер. Как только Ребенок увидела режиссера, ей сразу стали ясны его намерения. В аудитории актриса и мэтр были одни. Мастер говорил о том, как герой должен хотеть героиню. Александра сбежала от похотливого самца.
Актриса чувствовала свою беспомощность. Она думала только о профессии, искренне хотела работать, а тут такое. Александра Ребенок поняла, что режиссер держит ее за дуру, как творческую единицу не воспринимает и не уважает как женщину. Называть имя сластолюбца звезда сериала "Содержанки" отказалась.
Артистка призналась, что после получения актерского образования столкнулась с разочарованием. После института, ее, прилежную студентку, не взяли ни в один театр.
Сегодня Александра Ребенок замужем за коллегой по цеху Алексеем
Вертковым. Не так давно звезда сериала "Содержанки" во второй раз стала мамой.
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