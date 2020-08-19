Звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов

Артистка посетила пресс-показ сериала режиссера Константина Богомолова "Хороший человек". Звезда "Содержанок" Александра Ребенок сыграла в теленовелле одну из главных ролей.

2 августа знаменитость стала мамой во второй раз. О радостном событии артистка рассказала сама, опубликовав фото из родильного зала. Александра Ребенок призналась тогда, что дети – это великое чудо и вершина любви.

А накануне знаменитость появилась на пресс-показе серила "Хороший человек". Александра общалась с журналистами и позировала фотографам в компании коллег. Отметим, что беременность и роды практически не сказались на фигуре Ребенок. Артистка выглядела замечательно.

Александра Ребенок замужем за коллегой по цеху Алексеем Вертковым. Первое знакомство супругов состоялось на съемочной площадке ленты "До свидания, мама". В июле 2017 года артистка подарила мужу первенца. Сына пары зовут Иван.

Картина Константина Богомолова "Хороший человек" основана на реальной истории Михаила Попкова – серийного убийцы из Иркутской области. В центре сюжета теленовеллы – следователь из Москвы Евгения Ключевская. Эту роль исполняет Юлия Снигирь. Гостья из столицы прибывает в провинциальный городок, чтобы проверить слухи о появившемся маньяке. В помощники девушке назначают дознавателя Ивана Крутихина. Эта роль досталась Никите Ефремову.