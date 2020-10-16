"Вздрагиваю при мысли о тебе": Бурунов об особой связи с Петровым

Знаменитости вновь встретились на съемочной площадке. На этот раз Петров и Бурунов сыграли в рекламном ролике. Компанию артистам составил лидер группы "The Hatters" Юрий Музыченко. Видео получилось очень смешным в основном благодаря харизме Сергея.
По словам Бурунова, в рекламе все самые интересные роли достались его коллегам. Александр и Юрий, по его мнению, получились героями и красавчиками. "Я играю женщину, неандертальца... Ну, за что ж мне это?!" - возмутилась звезда сериала "Полицейский с Рублевки".
Также Сергей отметил, что реклама с его участием получилась потрясающей. Ролик знаменитость сравнила с полноценным фильмом. Композицию "What is love" исполнителя Haddaway, которая сопровождает видеоряд, артист напевал потом очень долго.
"Да, Саша, как я не вздрагиваю при мысли о тебе, но, видимо, связаны мы навсегда", – обратился Бурунов к Петрову.
Александр прокомментировал высказывание коллеги. Петров, как оказалось, был рад встретить Бурунова. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" испытала кайф и ностальгию.
Отметим, что Бурунов и Петров любят шутить друг над другом. Иногда знаменитости не стесняются в выражениях. Например, однажды Сергей довольно прямолинейно высказался о мечтах Александра получить "Оскар". Артист язвительно отметил, что его коллега не помрет от скромности.
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