"Почему все играют, а Богомолов нет?": зрители обсуждают трейлер сериала Бондарчука "Псих"

"Псих" – первый сериал режиссера Федора Бондарчука. Сценарий к ленте написала молодая супруга кинематографиста, актриса Паулина Андреева.
В картине Константин Богомолов играет психотерапевта по имени Олег, который сам нуждается в помощи мозгоправа. Проблемы с головой у героя начинаются после исчезновения жены. От любимой женщины Олега нет вестей уже более года. Ко всему прочему персонаж Богомолова не представляет своей жизни без допинга – алкоголя, наркотиков и антидепрессантов.
Трейлер сериала "Псих" появился на официальном ютуб-канале сервиса more tv. В трехминутном ролике можно увидеть Константина Богомолова, Анну Чиповскую, Игоря Верника, Марину Александрову, Владимира Симонова и Елену Лядову.
Естественно, внимание аудитории было приковано к Константину. Знаменитость впервые получила главную роль. Зрители привыкли к Богомолову-режиссеру, а вот Богомолов-актер пока режет глаз.
"Чет хреновенько Богомолов играет... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "актерская игра вышла из чата", "А почему все играют, а Богомолов нет?", "Действительно псих раз на Собчак женился", – напали на Константина Богомолова пользователи Сети.
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