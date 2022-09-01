Чем современные столичные новостройки отличаются от старой застройки

Столичные новостройки – это отдельный класс недвижимости, которую отличает активная застройка и высокий спрос со стороны не только москвичей, но и тех, кто хотел бы перебраться в ближний или дальний московский пригород.

Купить квартиру в новостройке, а не на вторичном рынке, хотят по ряду причин – не только из-за привлекательной стоимости квадратных метров в некоторых удаленных от центра ЖК, но и из-за новых технологий, архитектурных и инфраструктурных решений, которые вы вряд ли увидите на "вторичке".

Разные классы

Сразу обратим внимание, что некоторые отличительные качества новых ЖК относятся к жилью премиум или бизнес-класса. Другие отличия, в той или иной мере реализации, можно увидеть и в новостройках среднего ценового сегмента или даже бюджетных новостройках.

Планировки

Советское отношение к жилью было весьма специфическое и не учитывало понятия эстетики и бытового комфорта. Современные планировки в новых ЖК с просторными кухнями и светлыми коридорами, остеклением в пол и теплыми лоджиями – это компромисс практичности и интерьерной рациональности и красоты.

Другой пример новых планировок – это квартиры-студии и апартаменты малой площади, которые призваны решать другие задачи – дать человеку минимум пространства без излишеств и с учетом его бюджета.

Нередко в одном новом ЖК предлагают сразу несколько десятков планировок, либо сдают площадь со свободной планировкой, чтобы будущий собственник сам определился с расположением комнат в рамках действующих строительных норм.

Строительные технологии

Современные строительные технологии стоят на страже вашего комфорта и экономии. Каким образом? Каким минимум посредством стен, которые не пропускают шумы с улицы и от соседей, а также теплоизоляции, окон и дверей, через которые квартира не теряет тепло.

При соответствующем подходе со стороны застройщика можно сдавать новостройки, которые более рационально используют ресурсы и позволяют экономить, водоснабжении, отоплении или кондиционировании помещений.

Благоустройство

Еще раз обратим внимание, что перечень преимуществ, характерных для новостроек, может отличаться от комплекса к комплексу. Но в целом, инфраструктура и подход к благоустройству дворов у нынешних строителей чуть лучше, чем в домах прошлой эпохи.

При проектировании современных ЖК на начальном этапе закладывается необходимость в определенном количестве парковочных мест, в том числе посредством подземного паркинга или гаражей в цокольных этажах. Справедливости ради отметим, что вопрос с парковкой остается острым для большинства ЖК – и новых, и старых.

Около новостроек, сданных в последние 10 лет, вы с большей долей вероятности увидите игровые и спортивные площадки, а внутри домов – просторные подъезды и скоростные лифты.