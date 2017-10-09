Охлобыстин покажет своего Ван Хельсинга
Знаменитый готический роман Брэма Стокера "поставят на льду" – 21 октября в Москве и 29 октября в Петербурге классический сюжет, романтика и драматизм объединятся в мюзикле "Дракула. История любви" при участии чемпионов России и мира по фигурному катанию, а вокальные партии исполнят Иван Охлобыстин и Александр Красовицкий.
В центре внимания – история возлюбленных Мины и Джонатана, юной Люси, первой павшей от укуса вампира – героя многих легенд и фильмов – Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с темными силами и, конечно же, зловещего графа Дракулы. Классический сюжет обрамляется элементами шоу – головокружительные сальто в исполнении ледовых акробатов, захватывающие полеты над ареной в исполнении воздушных гимнастов, впечатляющие игры с огнем от жонглеров – трогательная история любви воплощается силами искусных артистов ледовой арены.
Однако внимание публики приковывает не только визуальные номера и эффекты. Героев шоу озвучили известные артисты театра и кино. Так, партию Ван Хельсинга исполнит популярный российский актер и писатель Иван Охлобыстин. Кроме того, Александр Красовицкий, широко известный музыкант по таким проектам, как Animal ДжаZ и Zero People, исполнит партию Ренфилда, верного слугу Дракулы.
За основную музыкальную составляющую шоу отвечает известный петербургский композитор Алексей Галинский – автор саундтреков для множества спектаклей на льду, произведения "Олимпия" для показательных выступлений по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи 2014, а также саундтрека к фильму "Бой с тенью 3".
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