Крошечных ежиков спасли в Кемерове от жестокой смерти

Порой человеческое равнодушие приводит к чудовищным последствиям. Бросая бездомных собак на произвол судьбы, люди совершают непоправимую ошибку. Проблема с безнадзорными животными продолжает назревать в России. Отсутствует высокий уровень зоозащиты, а приюты нуждаются в усиленном финансировании. Недавно новорожденные ежики оказались под угрозой смерти. Несчастные собаки бросились на трех колючих малышей из-за голода.
Инцидент произошел в столице Кузбасса. Кемеровчанам удалось вызволить из беды двух потерпевших. Как пишет Царьград, спасенных крошек отнесли в центр помощи животным при местном университете.
Благодаря специальным кормовым смесям и стараниям ветврачей, ежики пошли на поправку. Игольчатые пациенты окрепли и отрастили зубы, сообщает сайт VSE42.RU. Красавцев планируют выпустить на волю для самостоятельной жизни в дикой природе.