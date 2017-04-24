Самые милые домашние животные

В Нью-Йорке наградили самых активных и успешных пользователей соцсетей 2016 года, среди которых выбрали и самых милых домашних животных. В конкурсе Shorty Awards участвовали самые разные звери – от собак до ежей, от кошек до зайцев. Победителем мероприятия стала такса по имени Крузо. Ее хозяева регулярно публикуют фотографии питомца в различных образах, в частности – в парике президента США Дональда Трампа. Dni.Ru собрали фотографии остальных, не менее милых участников церемонии.