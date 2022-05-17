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Запятнали честь мундира: как колонии под Калугой стали рассадниками коррупции

Запятнали честь мундира: как колонии под Калугой стали рассадниками коррупции

Исправительные колонии УФСИН по Калужской области с завидным постоянством становятся объектами журналистских расследований.
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Жители Калужской области, вероятно, уже привыкли читать в прессе про деятельность местной исправительной колонии №5. Режимный объект, расположенный в городе Сухиничи, прославился отнюдь не как учреждение, заключенные которого прошли перевоспитание и вернулись к нормальной жизни. Все с точностью до наоборот: сотрудники колонии периодически становятся фигурантами уголовных дел и прокурорских проверок.

Очередная громкая история потрясла общественность всего месяц назад. В конце февраля в Калужской области были задержаны две женщины. Их вместе с отцом, отбывающим наказание в вышеупомянутом ИК №5, обвинили в даче взятки сотруднику учреждения. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда – Калуга" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 27 февраля женщины пытались передать сотруднику колонии в Сухиничах 300 тысяч рублей, чтобы улучшить условия содержания их осужденного отца. От взятки работник отказался", - говорится в материале.

Примечательно, что столь филигранная история, где сошлось абсолютно все, вызвала подозрение у местных жителей. В комментариях к статье читатели сайта усомнились, что инициатива исходила от самих задержанных граждан. Некоторые прямо указали, что женщин подставили, предложив провести расследование в отношении руководства колонии.

У нас нет сомнений, что сотрудники СК смогут разобраться в нелегком деле. Однако у нас нет сомнений и в том, что у местных жителей есть все основания относиться к этой истории с подозрением, ведь два года назад сотрудник этой же колонии уже попадался на взятке.

В июне 2020 года суд признал виновным 29-летнего сотрудника ИК №5, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Мужчина был уволен со службы и получил наказание в виде двух лет условного срока, а также штрафа в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщил портал "Калужские новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

"В период с июня 2019 года по январь 2020 года он договорился с лицом, отбывающим наказание в колонии, за взятки проносить на режимную территорию мобильные телефоны, Wi-Fi-роутер и иные запрещенные предметы", – уточнили в надзорном ведомстве.

К слову, аналогичная история произошла всего год назад в калужской ИК №4. Уголовное дело было возбуждено в отношении начальника исправительной колонии в городе Медыни, мужчину взяли под стражу в сентябре 2021 года. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, рассказали в издании "МК в Калуге".

"Как полагает следствие, сотрудник получил деньги за передачу осужденному запрещенных предметов, включая сотовый телефон, предупреждение его об обысковых и иных режимных мероприятиях, а также неприменение взысканий за нарушение порядка", – говорится в статье.

В комментариях под первой статьей читатели также интересовались, почему женщины собрали именно 300 тысяч рублей, если это было их частная инициатива. Почему не больше или меньше? Последняя статья нам показывает, что 300 тысяч рублей вполне могут быть фиксированной платой за конкретные услуги. Если эта версия верна, то не исключено, что коррупция в системе калужского УФСИН носит системный характер.

Возникает справедливый вопрос. Почему под следствием оказываются обычные женщины, которые всего-то хотели улучшить условия жизни для своего отца, когда истории, подобные тем, что произошли под Калугой, происходят по всей стране? Мы неоднократно становились свидетелями громких расследований о вполне комфортабельной жизни некоторых авторитетных заключенных. Уместно ли это в правовом государстве? Разумеется, нет – справедливость должна быть на стороне граждан.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2022, 12:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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