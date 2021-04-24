"Единая Россия" и Минстрой провели Всероссийский субботник

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Суббота
24 апреля
Лента новостей
15:17
Говорил очень жестко: Первый канал вызвал Манижу на серьезный разговор
15:13
Есть жертвы: военный вертолет упал на жилой дом
14:33
Надя Сысоева шокировала поклонников серьезными проблема со здоровьем
14:20
"Просто какальный аппарат": Семенович грубо наподдали за пышные объемы
14:00
"Проверили тысячи мужчин": окутанный слухами об однополой любви Батрутдинов указал на гей-связи Фомина
13:25
На деревенском кладбище под Петербургом мужчина застрелил могильщика
13:01
"Куда это применить?": Савичева заявила о бесполезности шоу "Маска" для артистов
12:54
"Успех еще впереди": Подольская намерена превзойти популярного мужа
12:22
"Что ей уже там прикрывать?": Савичева встала грудью за осрамленную Долину
12:13
Давно не мальчик: Михалков потешался над седокудрым Киркоровым на глазах многочисленных гостей
11:36
Украинский журналист Гордон отчитал Зеленского за коррупцию
11:25
"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую
10:53
Накаченный Костюшкин дал под дых пузатому Киркорову
10:44
Спасающий отношения от краха Шепелев "умылся слезами" на свидании с любимой
08:08
Дочь Толкалиной поразила огромным вырезом
06:10
Что будет с курсом рубля в мае
04:09
"Девушка с лицом ребенка": женатый Стас Пьеха нашел свой идеал
02:04
"Это противозаконно!": Шубская оголилась в отсутствие Овечкина
23:54
Хопкинс, Олдман и Макдорманд: стал известен звездный состав церемонии вручения "Оскара"
22:17
"Работать надо": Долина упрекнула российских женщин в лени
21:28
"Время не помощник": делящие наследство жены Грачевского не могут успокоиться
21:02
На Украине предложили новое место для встречи Путина и Зеленского
20:50
Встречающийся с Лободой солист "Рамштайна" был замечен с другой блондинкой
20:50
Психиатр поставил диагноз считающей себя мужчиной дочери Ефремова
20:07
"Начинает раздражать украинцев": политолог Дудчак об обращении Зеленского к Путину
19:42
Вдова Кобзона обнажилась на пляже
19:32
Пятна на теле Пугачевой шокировали россиян
19:24
"Мир слетел с катушек": Боня шокировала публику танцами в раздетом виде
19:02
Выпили за встречу и взялись примерять: как Узерли из "Великолепного века" проводит время в Москве
18:50
"Колхоз": затея Ивлеевой о выпуске собственной одежды с треском провалилась
18:50
Теперь официально: Павел и Алана Мамевы развелись
18:23
Надо избавиться от живота: всплыла жуткая тайна женившегося на родственнице Диброва
18:23
"Звезды любят хайп": Сябитова вмешалась в скандал с Макеевой
18:08
Звезда "Универа" в пух и прах разнесла Петросяна "с ордой"
17:50
"Что ты с собой сделала?!": Седокова изменилась до неузнаваемости
17:44
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
17:21
"Вопросы интеграции постоянно на повестке": Песков ответил на вопрос о слиянии России и Белоруссии
17:02
"Вернется": Дибров надеется на благоразумие молодой жены
17:00
"Обрела внутреннюю гармонию": звезда "Мажора" Разумовская об эталоне красоты и пластике
16:54
"Все приклеено": Свиридовой с изуродованным лицом срочно потребовался курс лечения
16:52
"Начала задыхаться": с госпитализированной Водонаевой случилось страшное
16:17
Мерзко поступивший с невестой Козловский захотел увидеть дочь
16:07
"Хотела лечь с ним в могилу": Лорак рассказала о нищете и личной драме
15:45
"Тяжелые знания": Боня сообщила о принятии смерти ребенка
15:32
Супруг был против: Алена Бабенко рассказала о появлении малышки
15:21
"Пенсия должна быть 100 тысяч, не меньше!": Поргина захотела жить как иностранка
15:11
"Ты серьезно?!": разъяренный Лазарев набросился на Топалова
15:08
"Всю спину ножом изрезал": Ветлицкая рассказала о зверствах бывшего мужа
15:06
Матвиенко предложила увеличить майские праздники на постоянной основе
15:04
Карбалевич заявил о "домашней заготовке" в переговорах Путина и Лукашенко
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Прет как будьдозер, разрушая все": Макеева нанесла сопернице удар под дых
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
"Работать надо": Долина упрекнула российских женщин в лени
Пятна на теле Пугачевой шокировали россиян
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков
Регионы
"Единая Россия" и Минстрой провели Всероссийский субботник

"Единая Россия" и Минстрой провели Всероссийский субботник

"Единая Россия" совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства провела в регионах Всероссийский субботник.
прочитано 194 раза

Участие во Всероссийском субботнике приняли секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Они вместе с остальными добровольцами привели в порядок набережную Великой реки в Пскове и помогли высадить деревья на территории Мирожского монастыря.

ПО ТЕМЕ

Турчак предложил увеличить финансирование благоустройства дворов

 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

По всей стране участие в субботнике приняли десятки тысяч человек. Желание прибраться и облагородить окружающее пространство с приходом весны объединило депутатов разных уровней, участников предварительного голосования «Единой России», волонтеров, активистов движения «Мы вместе» и простых горожан.

По словам Андрея Турчака, "Единая Россия" провела Всероссийский субботник во всех 85 регионах страны, в четырех тысячах муниципальных образованиях. На мероприятие вышли сотни тысяч людей.

"Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека — сделать место, в котором ты живешь, лучше", – подчеркнул Андрей Турчак.

Пестовать это стремление лучше всего начиная с самого детства, считает секретарь Генсовета "Единой России".

В Ульяновской области субботник прошел на объектах, которые были благоустроены по проекту "Городская среда". Помочь волонтерам убрать парк "Прибрежный" пришли временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

В Кузбассе на уборку территорий вышли больше тысячи человек. В Башкирии одних только членов "Единой России" на субботнике было порядка семи сотен. А в Новосибирске от мусора избавили больше ста площадок, в том числе Монумент Славы.

В Хабаровске волонтеры помогли убрать территорию городской клинической больницы №10 – во время эпидемии коронавируса она стала главным ковидным госпиталем региона. А в Липецке волонтеры облагородили историческое место – Каменный лог. Тем временем в Калужской области "Единая Россия" направила добровольцев на уборку Березуйского оврага.

В Приморье единороссы очистили морскую акваторию и еще 56 общественных пространств во Владивостоке. Впрочем, не были обойдены вниманием и другие муниципалитеты края.

В Санкт-Петербурге Всероссийский субботник охватил две сотни площадок, наводить порядок на которых вышли около 30 тысяч человек. А В Московской области на 60 муниципальных образований набралось порядка 300 тысяч добровольцев.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Андрей Турчак на Всероссийском субботнике в Пскове. Фото: www.er.ru/
Автор: 24 апреля 2021, 14:28 Источник: официальный сайт "Единой России" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Накаченный Костюшкин дал под дых пузатому Киркорову

Певец удивил оголенным торсом
Шоу-бизнес

Давно не мальчик: Михалков потешался над седокудрым Киркоровым на глазах многочисленных гостей

Поп-король изумил режиссера

Шоу-бизнес

"Что ей уже там прикрывать?": Савичева встала грудью за осрамленную Долину

Разбор полетов продолжается
Шоу-бизнес

"Куда это применить?": Савичева заявила о бесполезности шоу "Маска" для артистов

Артистка не хочет участвовать в проекте

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+