Серфер Морозов: Поиском причины гибели животных на Камчатке занят целый штаб

Одним из первых о ситуации в акватории Авачинской бухты на Камчатке сообщил серфер Антон Морозов. Он рассказал, что для поиска истинных причин случившегося мобилизованы все возможные ведомства.



По его словам, в регионе работает целый штаб: биологи, океанологи, спасатели и представители других ведомств трудятся вместе, чтобы установить причину случившегося. "Они изучают это явление, реагируют очень быстро", – рассказал Морозов.



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Штабу помогают общественники. Люди отправляют фото, видео и другие материалы. Морозов отметил, что ранее в Сети скопилось много информации и пользователям могло казаться, что на побережье Авачинской бухты "творится что-то невообразимое". Теперь ажиотаж утих, есть несколько версий произошедшего, сказал он.

Серфер находится в постоянном контакте с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Именно главе региона было направлено первое сообщение по поводу неестественного запаха, цвета и вкуса воды на Халактырском пляже.

По поручению Солодова сотрудники надзорных ведомств оперативно выехали на место события и взяли первые пробы воды. После этого к расследованию причин произошедшего подключились научные центры, на Камчатку выехали ведущие специалисты.

"Сейчас все слажено, очень много людей на Камчатке: одни работают там, другие летают, ныряют. Со стороны процесс выглядит грамотным и логически выстроенным", – рассказал Морозов.

Но после случившегося вопросам экологии на Камчатке будет уделено больше внимания, добавил серфер.

Напомним, что 2 октября стало известно о большом количестве мертвых животных на берегу Халактырского пляжа. Затем погибших морских обитателей нашли еще в трех бухтах, а на нескольких участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.

В среду, 7 октября, Владимир Солодов провел встречу с представителем российского отделения экологической организации Greenpeace Василием Яблоковым. Вместе с группой ученых глава региона совершил облет Авачинского залива. О результатах губернатор рассказал представителю "Гринпис".

Для выяснения причины гибели животных ученые взяли большое количество проб воды из Авачинского залива. Во время исследования была опровергнута часто высказываемая гипотеза, что причиной трагедии стал разлив гептила и что источником утечки является Козельский полигон ядохимикатов. Тем не менее данная площадка будет рекультивирована.