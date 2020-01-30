Трех жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека. Эти люди прилетели из Саньи. У них зафиксированы симптомы, характерные для эпидемии.
По данным ToDay News Ufa, у женщины с ребенком трех лет и еще одного пассажира была повышенная температура. У людей взяли анализы и отправили их в лабораторию Новосибирска. Пассажиры обследуются в инфекционной больнице. На днях их анализы будут готовы.
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Коронавирус в Китае
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?