"ЕР" поддержала введение ответственности за осквернение памятников отечественной истории за рубежом

В "Единой России" поддержали предложение Министерства обороны ужесточить меры ответственности за вандализм в отношении памятников российским военачальникам и значимым событиям отечественной истории. Инициатива подразумевает, что за подобные деяние будет введена уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.



Предлагается подойти к решению вопроса комплексно. Так, в перспективе разработка законопроекта об ограничении въезда на территорию России лиц и представителей СМИ, причастных к уничтожению, повреждению либо осквернению данных памятников, а также оказывающих информационную поддержку подобным преступлениям.

Об инициативе на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки "Единой России" "Единство и суверенитет" заявил секретарь Севастопольского регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. "Попытки искажения исторической памяти, в том числе война с памятниками, не прекращаются. Не так давно немецкий журналист Келлерхоф, ведущий редактор исторического раздела немецкого издания "Де Вельт" опубликовал статью, в которой призвал признать танковое сражение под Прохоровкой малозначительным событием и призвал снести памятник, установленный в честь погибших советских воинов. Это доведенное до абсурда стремление уничтожить историческую правду, принизить нашу Победу, заставить забыть роль советского солдата, освободившего Европу и весь мир от нацизма. И одновременно проверка – как далеко можно зайти в отрицании исторической правды", – заявил Саблин.

Депутат подчеркнул, что для борьбы с фальсификацией истории нужно принять пакет законопроектов, которые планирует внести в Государственную Думу Министерство обороны. "Речь идет о поправке в Уголовный кодекс, предусматривающей в качестве наказания за покушение на символы воинской славы штраф, принудительные работы или лишение свободы. Второй законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц, а также создание списка иностранных граждан, причастных к покушению на российские памятники за рубежом. Мы могли бы назвать его "Списком Кузнецова", в честь нашего великого разведчика, памятник которому снесли на Западе Украины, или "Списком Ватутина", – уточнил он.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий обозначил сроки внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму. Речь идет об осенней сессии. "Мы надеемся на поддержку и Госдумы, и Совета Федерации", – объяснил он.

Ильницкий подчеркнул, что в законопроекте отражены меры не только по отношению к людям, которые инициируют деструктивные, антироссийские действия, причастны к уничтожению, повреждению и осквернению памятников, но и к тем, кто ведет пропагандистскую деятельность. Призывы к осквернению и повреждению памятников также не останутся без внимания.

Первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы от города Севастополя Дмитрий Белик отметил, что Минобороны своевременно инициировало законопроект. "После 2014 года в Севастополе мы не снесли ни одного памятника, не переименовали ни одну улицу – мы показали свое уважение. К сожалению, в соседних государствах существует ненормальная тяга к уничтожению советских памятников, и мы должны защищать свою историю всеми доступными способами", – убежден парламентарий.