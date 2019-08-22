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Не нужен: люди откровенно высказались о Крымском мосте

Движение автомобилей по Крымскому мосту открылось в мае 2018 года. Фото: most.life
С момента открытия переправы через Керченский пролив по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Очевидно, что Крымский мост пользуется большой популярностью. Но есть и другое мнение: некоторые пользователи Сети полагают, что в переправе нет необходимости. 
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Строительство моста через Керченский пролив обсуждалось еще в царское время. В советские годы переправа в этом месте также не появилась. "А Крымский мост в СССР не нужен был, потому и не построили. Поездом в Крым из России через Украину доехать можно было", – написал пользователь Twitter Nik Schans.

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 Крымский мост

Крымский мост

Если открыть транспортное сообщение с полуостровом через Украину, то переправа через Керченский пролив может опустеть, отметил в свою очередь пользователь Vit Yurch. "Второй год стоит Крымский мост, а курортный сезон не спас – не прет турист", – добавил Главный Либерал.

Ранее в СМИ появились любопытные подробности строительства трассы. Оказалось, что в процессе поучаствовала Украина, которая нещадно критикует Крымский мост и грозится его взорвать. Оказалось, что часть щебня с заводов в Винницкой области пошла на возведение переправы.

Рекорд Крымского моста – 36 тысяч автомобилей в сутки. Фото: most.life

Кроме того, сообщалось об аварийной ситуации на Крымском мосту. Молодожены из России остановились на трассе и повесили символический замок в форме сердца. В пресс-службе переправы отметили, что остановка на мосту запрещена.

Россияне ждут железную дорогу по Крымскому мосту. Фото: most.life

Сейчас строители завершают возведение железной дороги по Крымскому мосту. Первые пассажиры должны проехать по ней в конце этого года. Билеты на поезда можно приобрести уже в сентябре. 

Автор: 22 августа 2019, 18:02
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