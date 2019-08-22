Не нужен: люди откровенно высказались о Крымском мосте

Строительство моста через Керченский пролив обсуждалось еще
в царское время. В советские годы переправа в этом месте также не появилась.
"А Крымский мост в СССР не нужен был, потому и не построили. Поездом в
Крым из России через Украину доехать можно было", – написал пользователь
Twitter Nik Schans.
Если открыть транспортное сообщение с полуостровом через Украину, то переправа через Керченский пролив может опустеть, отметил в свою очередь пользователь Vit Yurch. "Второй год стоит Крымский мост, а курортный сезон не спас – не прет турист", – добавил Главный Либерал.
Ранее в СМИ появились любопытные подробности строительства трассы. Оказалось, что в процессе поучаствовала Украина, которая нещадно критикует Крымский мост и грозится его взорвать. Оказалось, что часть щебня с заводов в Винницкой области пошла на возведение переправы.
Кроме того, сообщалось об аварийной ситуации на Крымском мосту. Молодожены из России остановились на трассе и повесили символический замок в форме сердца. В пресс-службе переправы отметили, что остановка на мосту запрещена.
Сейчас строители завершают возведение железной дороги по Крымскому мосту. Первые пассажиры должны проехать по ней в конце этого года. Билеты на поезда можно приобрести уже в сентябре.
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