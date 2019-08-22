Не нужен: люди откровенно высказались о Крымском мосте

С момента открытия переправы через Керченский пролив по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Очевидно, что Крымский мост пользуется большой популярностью. Но есть и другое мнение: некоторые пользователи Сети полагают, что в переправе нет необходимости.

прочитано 274 раза Строительство моста через Керченский пролив обсуждалось еще в царское время. В советские годы переправа в этом месте также не появилась. "А Крымский мост в СССР не нужен был, потому и не построили. Поездом в Крым из России через Украину доехать можно было", – написал пользователь Twitter Nik Schans.

ПО ТЕМЕ Украинцы лишились покоя после правды о строительстве Крымского моста Вскрылись шокирующие подробности строительства Крымского моста Крымский мост Если открыть транспортное сообщение с полуостровом через Украину, то переправа через Керченский пролив может опустеть, отметил в свою очередь пользователь Vit Yurch. "Второй год стоит Крымский мост, а курортный сезон не спас – не прет турист", – добавил Главный Либерал. Ранее в СМИ появились любопытные подробности строительства трассы. Оказалось, что в процессе поучаствовала Украина, которая нещадно критикует Крымский мост и грозится его взорвать. Оказалось, что часть щебня с заводов в Винницкой области пошла на возведение переправы. Кроме того, сообщалось об аварийной ситуации на Крымском мосту. Молодожены из России остановились на трассе и повесили символический замок в форме сердца. В пресс-службе переправы отметили, что остановка на мосту запрещена. Сейчас строители завершают возведение железной дороги по Крымскому мосту. Первые пассажиры должны проехать по ней в конце этого года. Билеты на поезда можно приобрести уже в сентябре.

Иван Поляков 22 августа 2019, 18:02 Автор:

ФОТОРЕПОРТАЖ Как Путин открыл Крымский мост