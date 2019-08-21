Вскрылись шокирующие подробности строительства Крымского моста

Спустя год после открытия автомобильной части переправы через Керченский пролив выясняются все новые детали ее строительства. Оказалось, что Украина, которая яростно критикует Крымский мост и грозится его взорвать, поучаствовала в возведении грандиозного сооружения.



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