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Общество

Украинцы лишились покоя после правды о строительстве Крымского моста

Фото: most.life
Введя санкции против России, Украина сама лишила себя крупного рынка сбыта для сырьевой продукции. Впрочем, добывающая отрасль страны все же помогла строительству Крымского моста, уверены специалисты. Узнав об этом украинские пользователи Сети буквально лишились покоя.
прочитано 749 раз

До того, как практически ежедневно радовать своих читателей историями о якобы существующих проблемах Крымского моста, будь то мифическое проседание дорожного полотна, трещины в сваях и другие беды, украинские СМИ рассказывали о принципиальной невозможности создать подобное инфраструктурное сооружение. Это, однако, не помешало местным производителям немного подзаработать и помочь строительству переправы через Керченский мост.

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 Крымский мост

Крымский мост

"Мы в 14-м году в Россию поставили 21,5 миллиона тонн щебня. Это огромная величина", – в эфире интернет-канала "Капитал" рассказал директор департамента экономической политики федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Он подчеркнул, что часть щебня была поставлена в Россию именно для строительства Крымского моста. "Попало с Винницкой области, там много заводов", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта. Сергей Саливон добавил, что пока украинская промышленность переживает не лучшие времена. В России же наблюдается строительный бум, в связи с чем растет спрос и на щебень.

Пользователи Сети из России с иронией восприняли подобный поворот судьбы. Кто-то отметил, что вряд ли на рынке наблюдается дефицит отечественного щебня – скорее всего поставлять этот ресурс с территории Украины в тот момент оказалось банально дешевле. В таком случае, украинские поставщики не просто помогли построить Крымский мост, но и позволили сэкономить на этом деньги.

А вот для комментаторов, связанных с Украиной, новость оказалась крайне неприятным сюрпризом. Кто-то сетовал на то, что в погоне за прибылью украинские бизнесмены отказались от принципов патриотизма и фактически помогли построить Крымский мост. Однако наибольшее разочарование у людей вызвал тот факт, что стране банально нечего предложить миру на продажу, кроме самых простых ресурсов, не требующих ни обработки, ни кропотливого процесса добычи.

Так, по словам Саливона, Украина может заинтересовать российских покупателей еще и своей глиной и другими сугубо сырьевыми товарами, которые идут на строительство. Пока же, по словам эксперта, вагоны идут в Россию пустыми. "Мы же ничего туда не можем поставлять", – пожаловался эксперт. Обратно они возвращаются груженые углем, который особенно нужен украинским потребителям в преддверии начала очередного отопительного сезона.

Автор: 21 августа 2019, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Ще не вмерла Украина
Но вот заложена в ней мина
Майдан, коррупция, трясина
Бандера встал из нафталина
Народ болеет! Бесовщина!
Все зомби как от героина
Опутала всех паутина
И нет страны, теперь Р У И Н А
1

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