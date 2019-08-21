Объявлено об аварийной ситуации на опустевшем Крымском мосту

На переправе через Керченский пролив случился любопытный инцидент. Сообщения о происшествии появились после публикации фотографии опустевшего Крымского моста.



На переправе появился посторонний объект. Новобрачные из России, поехавшие на медовый месяц на полуостров, повесили на Крымском мосту символический замок в форме сердечка.



Для этого им пришлось остановиться на трассе, что запрещено правилами. За создание аварийной ситуации на Крымском мосту молодоженам выписали штраф. Замок придется спилить.

В пресс-службе Крымского моста пару поздравили со свадьбой. И вместе с тем предупредили об опасности: супруги установили ложный аварийный знак, создав угрозу ДТП.

"Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф", – говорится в сообщении пресс-службы Крымского моста.

Ранее в Сети появилась фотография опустевшей переправы. На снимке, размещенном в Сети украинским пользователем RoksolanaToday&Крым25%, на мосту видно только одно транспортное средство.

Хоть Горный по мосту шнырит туда-суда...

уже не пусто pic.twitter.com/l27hJDUK76 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 3, 2019

Между тем за прошедший с момента открытия переправы год по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Неделю назад Крымский мост побил очередной рекорд – за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин.