"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ

Очередную связанную с Крымским мостом истерику украинцы
закатили из-за гибели множества медуз-корнеротов в акватории Азовского моря.
Якобы причиной произошедшего стало строительство переправы в Керченском
проливе.
Истерика украинцев позабавила россиян. "Крымский мост построен на костях украинских медуз", – поиронизировал пользователь Twitter с ником Голос Мордора.
Комментаторы оценили шутку блогера. "На костях украинских надежд", – ответил пользователь al ali. "Я дочь убитой медузы. Не все так однозначно", – написал alexandr175.
Другие комментаторы отметили, что очередная истерика украинцев – это тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. А кто-то и вовсе назвал распространителей баек про Крымский мост слепыми и неграмотными.
Крымский мост построен на костях украинских медуз.— Голос Мордора (@spacelordrock) August 2, 2019
Российские пользователи выдвинули свою версию массовой гибели медуз в Азовском море. По их мнению, в природном катаклизме виноваты украинские власти. Несколько лет назад Киев перекрыл Северо-Крымский канал, что привело к повышению уровня солености воды.
Ранее внимательные наблюдатели заметили любопытное совпадение на Крымском мосту. 12 августа этого года на переправе был поставлен очередной рекорд – по ней проехали 35989 автомобилей. Примечательно, что предыдущий рекорд – 35707 транспортных средств – был поставлен ровно год назад – 12 августа 2018 года.
Сейчас на Крымском мосту завершается строительство железнодорожной части. Первые поезда проедут по переправе в конце этого года. Билеты на них можно будет купить с сентября. Железная дорога свяжет крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.
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