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Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ

Украинцы сочиняют фейки про Крымский мост. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Недавно в Незалежной утверждали, что Крымский мост спровоцировал массовую гибель в Азовском море. По этому поводу в Сети выступили с любопытным заявлением.
прочитано 638 раз

Очередную связанную с Крымским мостом истерику украинцы закатили из-за гибели множества медуз-корнеротов в акватории Азовского моря. Якобы причиной произошедшего стало строительство переправы в Керченском проливе.

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 Крымский мост

Крымский мост

Истерика украинцев позабавила россиян. "Крымский мост построен на костях украинских медуз", – поиронизировал пользователь Twitter с ником Голос Мордора.

Комментаторы оценили шутку блогера. "На костях украинских надежд", – ответил пользователь al ali. "Я дочь убитой медузы. Не все так однозначно", – написал alexandr175.

Другие комментаторы отметили, что очередная истерика украинцев – это тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. А кто-то и вовсе назвал распространителей баек про Крымский мост слепыми и неграмотными.

Российские пользователи выдвинули свою версию массовой гибели медуз в Азовском море. По их мнению, в природном катаклизме виноваты украинские власти. Несколько лет назад Киев перекрыл Северо-Крымский канал, что привело к повышению уровня солености воды.

Протяженность Крымского моста – 19 километров. Фото: most.life

Ранее внимательные наблюдатели заметили любопытное совпадение на Крымском мосту. 12 августа этого года на переправе был поставлен очередной рекорд – по ней проехали 35989 автомобилей. Примечательно, что предыдущий рекорд – 35707 транспортных средств – был поставлен ровно год назад – 12 августа 2018 года.

Крымский мост – надежное и безопасное сооружение. Фото: most.life

Сейчас на Крымском мосту завершается строительство железнодорожной части. Первые поезда проедут по переправе в конце этого года. Билеты на них можно будет купить с сентября. Железная дорога свяжет крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону. 

Автор: 19 августа 2019, 15:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Копируйте и добавляйте своё, в конце сохраняя рифму: "Чтоб было русскому больней"

Да я не русский, я хохол
Вражда меж нами всё сильней
Я мордой бью себя об стол
Чтоб было русскому больней

Готов я плесенью стать
На сайте спам распространять
(А также мать свою предать)
Свою мамашу отодрать
И x..й у Трампа отсocать

Когдато был я человек
Теперь я плесень наших дней
Останусь плесенью навек
Чтоб было русскому больней

Готов я обувь облизать
Стоя лакеем у дверей
Потом себе в штаны насрать
Чтоб было русскому больней

Да лучше мне лежать во рву,
Кричать: "Горилочки налей!"
Я газопровод подорву –
Чтоб было русскому больней!

А зависть мой адреналин
Предательство ещё мощней
Приму для кайфа героин
Чтоб было русскому больней

Эй, русский! Ты меня не трожь!
Европа ближе и милей!
Я геем буду там и, что ж?
Чтоб было русскому больней...

Да, я не строю, не кую,
В Европу тянет всё сильней!
Я в рожу сам себе плюю –
Чтоб было русскому больней!

Себя я продал и страну
Мне на майдане веселей...
Я сам себя ножом пырну –
Чтоб было русскому больней!

Вот Ленина я повалил
А жизнь моя всё веселей
Назло свою жену убил
Чтоб было русскому больней

Я быть упоротым хочу
Люблю Бандеру всё сильней
И я отраву проглочу
Чтоб было русскому больней!

Я за Бандеру всех порву
Он мой кумир и всех сильней
Свою я Ж О П У разорву
Чтоб было русскому больней

Да я майдаун - это факт
И стал я просто сволочней
Отрезать x..й себе я рад
Чтоб было русскому больней

Кастрюлю больше не сниму
Хотя носить всё тяжелей
Себе я ухо оторву
Чтоб было русскому больней

Безвиз! со всей я страстью
Поеду в Польшу побыстрей
Как раб, какое это счастье!!
Чтоб было русскому больней!

Я в Польше выношу горшки
Моя работа всё трудней
Готов вспороть себе кишки
Чтоб было русскому больней

Предать страну готов всегда
Я украинец всех подлей
Забуду русский навсегда
Чтоб было русскому больней!

Я подлостью своей горжусь
И это чувство всех главней
На публике я обосрусь
Чтоб было русскому больней

Но в мире русским повезло
Они меня же все умней
Назло я им сожру Г О В Н О
Чтоб было русскому больней

Антимайдановцев я жёг
Просил бензинчику подлей
Горжусь! В Одессе это шок
Чтоб было русскому больней

И в СБУ я доносил
На "колорадов" наших дней
Себе я яйца откусил
Чтоб было русскому больней

Хочу на русского стучать
Смотря в ращелину дверей
Потом как праздник отмечать
Чтоб было русскому больней

Вот Крым от нас уже сбежал
ЛДНР уйдёт быстрей
Воткну себе я в глаз кинжал
Чтоб было русскому больней

Беру я молоток! Ура!
С размаху бью я посильней
И в голове моей дыра
Чтоб было Путину больней

Промыли СМИ мои мозги
И стал я просто дуралей
Повешусь скоро от тоски
Чтоб было русскому больней

Был Порошенко мой кумир
Теперь Зеленский мне милей
И пусть меня сожрёт вампир
Чтоб было русскому больней
Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Хохол! Разуй свои глаза!
Отбрось свою упоротость!
Ведь Крым - Россия, скажи да!
Продлишь себе ты молодость
1

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