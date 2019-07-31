Сочи атаковали огромные летающие тараканы

По данным пресс-службы Сочинского национального парка, появление этих насекомых во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Там считают, что насекомое может обжиться на Черноморском побережье и остаться там.
Данный вид таракана имеет красно-коричневую окраску, достигает с учетом усов пяти сантиметров в длину и хорошо летает. Их часто содержат в террариумах или разводят как корм для ящериц и некоторых видов змей.
Родиной этих тварей является тропическая Африка, откуда они со временем распространились по всему миру. В Сочи летающие тараканы встречаются как в природе, так и в домах, наводя ужас и вызывая омерзение местных жителей и гостей курорта.
Американские тараканы считаются опасными вредителями. Они не только переносят инфекции и могут вызывать аллергию, но также портят пищу и материалы в зданиях, где поселяются. Американские тараканы – полифаги, то есть едят практически любые органические остатки, но предпочитают гниющую древесину.
Примечательно, что в Китае спиртовой настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран. А во Вьетнаме это насекомое и вовсе употребляют в пищу в жареном виде.
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